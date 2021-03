Tether Stablecoin est entièrement soutenu, selon un nouveau rapport d’assurance

Tether Holdings Limited, une société à l’origine du plus grand stablecoin Tether (USDT) au monde, a publié un avis d’assurance confirmant que les jetons Tether sont entièrement soutenus par ses réserves.

Dans une déclaration partagée sur Twitter mardi, Tether a fourni le rapport consolidé des réserves de la société, ou CRR, accompagné d’un rapport d’assurance du réseau comptable Moore Cayman.

Signé le 26 mars, le rapport du comptable entend prouver l’exactitude du CRR de Tether compilé le 28 février. «À notre avis, le CRR préparé par la direction de Tether Holdings Limited Group en février 2021 à 23 h 59 UTC est présenté conformément aux critères qui y sont énoncés et, à tous égards importants, exprimé fidèlement », peut-on lire dans l’opinion d’assurance.

Le rapport poursuit en déclarant que les réserves de Tether pour USDT stablecoin dépassent le montant requis pour racheter les jetons d’actifs numériques, le passif total consolidé s’élevant à 35,2 milliards de dollars, tandis que les actifs totaux consolidés s’élèvent à «au moins» 35,3 milliards de dollars.

Moore Cayman a noté que son opinion d’assurance est limitée à l’USDT, car les informations couvrant le XAUT stablecoin soutenu par l’or de Tether «n’ont pas été soumises à la portée de notre mission d’assurance».

Moore Cayman est un fournisseur de services d’audit auprès de sociétés et de fonds dans diverses juridictions, y compris des juridictions offshore comme les îles Caïman et les îles Vierges britanniques, ainsi que le Delaware, Hong Kong, le Royaume-Uni et d’autres.

«Tether a toujours été pleinement soutenu, et l’avis d’assurance que nous avons rendu disponible aujourd’hui le confirme une fois de plus. En tant que leader de l’industrie croissante de la crypto-monnaie, nous restons déterminés à faire partie des pièces stables les plus transparentes », a écrit Tether Holdings.

Tether Holdings n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Cointelegraph.

L’ancrage 1: 1 de l’USDT avec le dollar américain a longtemps fait l’objet d’un certain scepticisme, beaucoup remettant en question la validité de son soutien.

En février, Tether et sa société sœur Bitfinex ont conclu un accord avec le bureau du procureur général de New York au sujet des allégations selon lesquelles la société aurait déformé le degré de soutien de l’USDT par des garanties fiduciaires. Dans le cadre du règlement, les régulateurs de New York ont ​​forcé les entreprises à payer 18,5 millions de dollars pour dommages et à se soumettre à des rapports périodiques sur leurs réserves.