Tether (USDT) atteint une capitalisation boursière de 50 milliards de dollars alors que l’intérêt institutionnel augmente

La capitalisation boursière de Tether a dépassé 50 milliards de dollars lundi, alors que le marché de la cryptographie continue de montrer des signes de hausse.

Cela signifie que la capitalisation boursière du jeton a été multipliée par plus de 10 depuis l’année dernière. La croissance a également consolidé la cote de Tether en tant que plus grande monnaie stable au monde.

Le directeur technique de Tether, Paolo Ardoino, a commenté la croissance historique. Il a déclaré,

Franchir une capitalisation boursière de 50 milliards de dollars représente une étape extrêmement importante pour Tether.

La popularité croissante de l’USDT

L’utilisation en entreprise et institutionnelle a été la principale source de demande de Tether (USDT) dans l’industrie de la cryptographie, avec 29 milliards de dollars ajoutés depuis janvier de cette année. Fait intéressant, ce chiffre est supérieur à la capitalisation boursière combinée pour toutes les autres pièces stables.

De plus, la présence de l’USDT dans le domaine du commerce électronique et des paiements augmente à un rythme soutenu. Dans de nombreux cas d’utilisation, les commerçants préfèrent utiliser l’USDT comme moyen d’échange principalement en raison de ses frais de transaction inférieurs par rapport aux transferts électroniques de devises fiduciaires. Et comme l’USDT est indexé sur les dollars UD, cela a du sens pour de nombreux utilisateurs.

En outre, l’USDT est largement pris en charge par les passerelles de paiement et les plates-formes de commerce électronique. Il offre également des paiements plus rapides par rapport aux systèmes de paiement traditionnels et aux paiements par carte de crédit. Selon Ardoino, ce sont les fonctionnalités qui attirent tant d’utilisateurs.

USDT est compatible avec diverses blockchains

Une autre caractéristique est la compatibilité de l’USDT avec différentes chaînes de blocs, notamment Solana, Tron, Omni, Liquid Network, EOS, Ethereum et Algorand. Et le réseau Tether soutient et renforce les entreprises d’innovation et de croissance dans l’espace de la blockchain.

En tant que premier stablecoin à être émis, l’USDT jouit d’une position unique. C’est le stablecoin le plus utilisé et il est resté l’une des principales devises cotées sur diverses bourses.

USDT représente désormais un impressionnant 66% du marché global des stablecoins, suivi par USD Coin avec une capitalisation boursière de moins de 11 milliards de dollars.