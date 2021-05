Attache (USDT)

Tether (USDT) se lance sur une avalanche qui brûle les frais à une vitesse croissante

Le plus grand stablecoin avec une capitalisation boursière de près de 59,5 milliards de dollars, Tether continue de s’étendre pour couvrir désormais également l’avalanche.

Lancé fin 2014, Tether prend déjà en charge les blockchains Bitcoin, Ethereum, EOS, Liquid Network, Omni, Tron, Algorand et Solana. Paolo Ardoino, directeur technique de Tether, a déclaré:

«Nous sommes ravis de lancer le lancement de l’USDt sur Avalanche.» «Le lancement de USDt sur Avalanche fournira aux traders un moyen rapide et économique de transférer des USDt sur différentes bourses.»

Avalanche est une plateforme de contrats intelligents décentralisée, sur laquelle l’activité a augmenté depuis le lancement du pont Avalanche-Ethereum (AEB) plus tôt cette année. Depuis le lancement en février, 100000 adresses uniques ont été créées et les utilisateurs ont exécuté plus de 2 millions de transactions de contrat intelligent. Emin Gün Sirer, directeur de la Fondation Avalanche, a déclaré:

«Le lancement natif de USDt dans Avalanche ajoute une autre infrastructure de base à l’écosystème DeFi en expansion rapide sur la plateforme. Ce sera un ajout bienvenu aux utilisateurs et aux développeurs, propulsant cette croissance continue. »

Le jeton natif d’Avalanche, AVAX, est un actif à plafond fixe utilisé pour payer les frais sur le réseau. Il sécurise également la plate-forme par le jalonnement.

Avec une capitalisation boursière de 633 millions de dollars, AVAX occupe la 40e place et se négocie actuellement à 34,73 dollars.

Le réseau a subi une mise à niveau en mars qui réduit les frais de 50% mais représente toujours certains des frais les plus élevés parmi les solutions de couche 1, ce qui montre une demande réelle des utilisateurs. Les frais sur Avalanche sont brûlés, ce qui signifie qu’il profite à tous les participants du réseau.

Les utilisateurs d’Avalanche ont en fait brûlé plus de frais sur les transactions de contrats intelligents au cours des six semaines qui ont suivi la mise à niveau Apricot Phase 1 que dans les six premiers mois de son réseau principal.

«Les frais pour les utilisateurs d’Avalanche sont devenus beaucoup moins chers, mais le taux de combustion a augmenté à mesure que de plus en plus d’utilisateurs, d’applications et d’actifs ont rejoint le réseau», ont noté Patrick Sutton et Farid Rached d’Ava Labs.

