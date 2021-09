Attache (USDT)

Tether veut que le tribunal rejette la demande FOIL de CoinDesk sur la panne Qu’est-ce qui soutient l’USDT

Le plus grand opérateur de pièces stables au monde, Tether Limited, a demandé aux tribunaux de ne pas accéder à la demande de CoinDesk dans un dossier.

Tether claque la porte sur CoinDesk

Plus tôt cette semaine, la populaire société stablecoin a demandé à un juge de New York de bloquer les efforts de divulgation du média de l’industrie.

Selon des documents officiels, Tether Limited – ainsi que sa société sœur ; échange de crypto Bitfinex – déposé pour empêcher le procureur général de New York (NYAG) de divulguer des informations sur la répartition des réserves de l’USDT à l’agence de presse centrée sur la crypto CoinDesk.

Les rapports ont confirmé que CoinDesk avait déposé une demande de loi sur la liberté d’information (FOIL) auprès du NYAG, demandant des informations sur les réserves d’actifs de l’USDT. Tether Limited et Bitfinex avaient soumis les documents au NYAG plus tôt cette année dans le cadre d’un règlement d’une affaire de deux ans visant à déterminer si les deux sociétés avaient mélangé des fonds pour dissimuler une fraude.

Comme l’a rapporté CoinDesk, les avocats de Tether avaient initialement demandé à l’agent FOIL du bureau du NYAG de rejeter la demande. Après que l’agent de FOIL l’a obligé, CoinDesk a fait appel de la décision. L’appel a abouti et l’agent d’appel a finalement eu accès aux documents. Maintenant, Tether passe à l’offensive une fois de plus, demandant qu’un juge bloque l’accès aux documents.

Tether fait valoir que la divulgation des réserves bancaires de l’USDT affectera l’avantage concurrentiel de l’actif en tant que pièce stable la plus populaire.

“Bitfinex et Tether se différencient de leurs concurrents en utilisant au moins trois types de données secrètes et sensibles sur le plan de la concurrence qui sont en cause dans cette procédure : (1) les stratégies financières, (2) les mesures et la documentation de conformité et (3) les données client”, l’entreprise a expliqué dans sa motion.

Il a également ajouté que la divulgation « inclinerait » le terrain de jeu contre son stablecoin.

L’opérateur stablecoin a ajouté qu’il avait jusqu’à présent consacré beaucoup de temps et d’efforts à établir ses relations bancaires. La divulgation mettrait en péril cela – et, par extension, le modèle commercial de l’entreprise.

La pression monte sur l’attache

Tether a jusqu’à présent été confronté à des questions importantes sur l’USDT et son soutien. Les choses ont été particulièrement difficiles en tant que Coinbase et Circle – les opérateurs de son plus grand rival ; USDC – se sont engagés à être plus transparents dans leurs opérations.

L’opérateur stablecoin a jusqu’à présent fait des efforts pour être plus transparent également, en particulier à la suite de son règlement avec le NYAG plus tôt cette année.

Il a publié son rapport sur les réserves consolidées (CRR) le mois dernier, montrant 62,77 milliards de dollars d’actifs consolidés pour la période close le 30 juin. La société a également révélé 62,62 milliards de dollars de passifs consolidés, dont 62,61 milliards de dollars étaient liés à l’USDT.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.