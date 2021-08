Tether Whales se déplace de 374 000 000 dans Crypto, un analyste prédit une grande course à l’horizon Crypto nouveaux médias

Les baleines crypto ont déplacé des centaines de millions de dollars de Tether (USDT) sur et hors des échanges au cours du week-end alors que Bitcoin a atteint son prix le plus élevé en plus d’un mois.

BTC se négocie à 38 286,06 $ au moment de la rédaction, mais à un moment donné, il a atteint un sommet de 42 628,50 $ au cours du week-end, selon CoinGecko.

Dimanche, un portefeuille inconnu a retiré plus de 153,14 millions de dollars d’USDT de la plate-forme de prêt Compound (COMP) en trois transactions distinctes, selon le crypto tracker Whale Alert. L’explorateur de blockchain Ethereum Etherscan montre que l’entité derrière le portefeuille est un détenteur de crypto-monnaie aux poches profondes, mélangeant des centaines de millions d’USDT dans et hors de Compound.

De plus, quatre portefeuilles inconnus distincts ont envoyé plus de 221 millions de dollars de pièces stables liées au dollar aux échanges cryptographiques au cours du week-end.

Malgré ces grands mouvements, cependant, le crypto-trader et analyste populaire Michaël van de Poppe dit à ses 361 300 abonnés sur Twitter que le Bitcoin Stablecoin Supply Ration (SSR) reste faible.

SSR mesure le rapport entre l’offre de Bitcoin et l’offre de stablecoin. Selon la société d’analyse de blockchain Glassnode, un faible SSR indique que les pièces stables en circulation ont plus de pouvoir d’achat pour acheter du BTC.

explique Van de Poppe,

« Le Bitcoin: Stablecoin Supply Ratio (SSR) est toujours au plus bas. Cela signifie qu’il y a des tonnes de liquidités en marge prêtes à être poussées sur les marchés. Une grosse course est encore à nos portes.

Source : Glassnode

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/spainter_vfx/Elzza

