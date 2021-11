Tétine, est-ce bon pour les bébés ?

20/11/2021 à 10h10 CET

Les sucette nous accompagne dans les premiers mois de vie de notre bébé nouveau-né. C’est un instrument qui les calme et les rassure. Avec la tétine, les bébés imitent la même action qu’ils font lorsqu’ils tètent le lait du sein de la mère.

En raison de son utilisation généralisée, la science a investigué cet instrument pour analyser son utilisation et ses répercussions sur le développement du bébé qui deviendra un garçon ou une fille.

Avantages des tétines

La science a montré que l’utilisation de la tétine présente plusieurs avantages :

Effet analgésique et calmant

Il existe plusieurs enquêtes qui montrent que l’aspiration de l’allaitement chez les bébés a un effet analgésique lorsqu’ils ressentent de la douleur, comme celle-ci des Annals of Pediatrics de l’année 2011. La même chose se produit avec la tétine si vous ajoutez quelque chose de solutions avec du glusoca , puisqu’il s’agit de la même action de succion et lorsque l’enfant ressent de la douleur, un effet placebo est créé.

Prévention du syndrome de mort subite du nourrisson

La même recherche précédente indique que l’utilisation de la tétine prévient le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN), en particulier pendant les périodes de sommeil pendant lesquelles le bébé maintient la tétine.

Inconvénients des tétines

L’utilisation de tétines présente également certains inconvénients :

La tétine et la dentition de bébé

Cette recherche a cherché à voir s’il existait une relation entre le maintien de la tétine chez l’enfant au-delà de ce qui est recommandé et les malocclusions dentaires, c’est-à-dire les altérations du développement de la mâchoire. Les résultats ont montré que les garçons et les filles qui maintenaient l’habitude de téter avec la tétine avaient un nombre plus élevé de malocclusions dentaires que chez les autres enfants qui ne restaient pas avec la tétine.

L’allaitement et la tétine

Selon cette étude de 2019 examinant les publications universitaires étudiant les effets des tétines sur les bébés, la majorité des recherches établissent un lien négatif entre l’allaitement et l’utilisation de la tétine. Certaines de ces recherches indiquent que l’utilisation de la tétine est l’une des principales causes d’abandon de l’allaitement et que « la succion de la tétine au cours des six premiers mois de la vie est associée à une faible adhésion à l’allaitement. »

Puis-je donner la tétine aux enfants ?

Oui, mais il y a quelques considérations à prendre en compte. L’Association espagnole de pédiatrie dans une publication de ses « Annales de pédiatrie » de l’année 2000 déconseille l’utilisation de la tétine dans les premiers jours du nouveau-né, exactement les quinze premiers jours, et indique qu’elle ne doit pas être introduite avant l’allaitement. est bien réglé. Il recommande également que son utilisation commence à être réduite après huit mois et qu’elle disparaisse complètement après un an. Si l’on garde ces consignes en tête, il n’y a aucun risque de leur donner la tétine pendant la période correspondante.

De même, nous ne devons acheter que des tétines approuvées et nous devons les désinfecter.