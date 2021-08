Tetris Beat arrive sur Apple Arcade

Apple Arcade a un nouveau titre sous la forme de Tetris Beat, une nouvelle version de l’ancien classique pour des appareils comme l’iPhone 12, l’Apple TV, l’iPad et le Mac.

Du développeur N3twork :

Le célèbre jeu de puzzle Tetris® bloque sur un nouveau rythme, fusionnant son gameplay à succès avec une musique exclusive et des mécanismes de rythme innovants. Le jeu propose une gamme diversifiée et éclectique de musiciens incroyables, dont Alison Wonderland, GARZA, Hannah Diamond, Octo Octa, Dauwd, CINTHIE et bien d’autres, avec de nouvelles chansons exclusives ajoutées chaque mois par les talents les plus prometteurs et les plus prometteurs d’aujourd’hui.

Dans Tetris Beat, les joueurs feront pivoter et laisseront tomber les Tetriminos au rythme, en gardant le rythme pour construire leur plus grande chaîne de combos et marquer gros. Pour les fans de Tetris à la recherche de l’expérience de jeu à succès traditionnel, ils peuvent essayer le mode Marathon, où ils peuvent également choisir la bande-son.