Tetris Beat bientôt disponible en exclusivité Apple Arcade avec rythmique versus play et plus

La franchise emblématique de Tetris devrait bientôt gagner un nouveau titre exclusivement sur Apple Arcade. Tetris Beat proposera trois modes de jeu pour beaucoup de plaisir avec près de 20 chansons exclusives, y compris une expérience en écran partagé.

Le développeur N3TWORK est à l’origine de ce dernier titre Tetris :

Dans Tetris® Beat, les joueurs feront pivoter et laisseront tomber les Tetriminos au rythme, en gardant le rythme pour construire

leur plus grande chaîne de combo et marquer gros. Pour les fans de Tetris à la recherche du gameplay à succès traditionnel

expérience, ils peuvent essayer le mode Marathon, où ils peuvent choisir la bande son et se perdre dans l’état de transe.

Voici les 3 modes de jeu de la prochaine exclusivité Apple Arcade :

TOMBER: Faites pivoter et déposez Tetriminos au rythme. Gardez le rythme pour construire la plus grande chaîne de combos et marquer gros !

ROBINET: Les joueurs choisissent la pièce fantôme la plus stratégique pour taper au rythme du rythme et se perdre dans l’état du flux !

MARATHON: L’expérience de jeu traditionnelle Tetris®, où les joueurs peuvent choisir la bande-son !

Tetris Beat proposera 18 chansons exclusives au jeu pour le lancement « couvrant Dance, Hip Hop et Pop, avec de nouvelles chansons ajoutées chaque mois ». Et le mode Marathon proposera une option amusante d’écran partagé par rapport à la lecture sur Apple TV.

Fonctionnalités de Tetris Beat :

Écran partagé Mode Marathon pour jouer en mode versus sur Apple TV Gameplay multiplateforme, jouer sur Apple TV, Mac, iPad et iPhone Missions quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles 3 niveaux de difficulté pour chaque mode Classements pour chaque chanson pour défier les amis du Game Center et le monde Physique prise en charge du contrôleur Prise en charge de Spatial Audio pour AirPods Pro ; AirPods Max

Vous pouvez recevoir une alerte lors du lancement de Tetris Beat sur la page de liste ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :