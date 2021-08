‘Tetris Beat’ maintenant disponible sur Apple Arcade

Le jeu très attendu Tetris Beat a été lancé aujourd’hui sur Apple Arcade, offrant un gameplay classique d’empilement de blocs Tetris fusionné avec de la musique et des mécanismes rythmiques.



Les joueurs sont chargés de faire pivoter et de laisser tomber les Tetriminos en rythme avec le rythme en mode Drop, en gardant le rythme pour créer des chaînes de combo. Ceux qui veulent une expérience de jeu plus décontractée peuvent essayer le mode Tap, tandis que les fans de Tetris qui veulent une expérience de jeu traditionnelle peuvent utiliser le mode Marathon, qui propose une sélection de bandes sonores.

Tetris Beat propose de la musique d’un ensemble diversifié d’artistes, dont Alison Wonderland, GARZA (de Thievery Corporation), Hannah Diamond, Octo Octa, Dauwd, CINTHIE, et plus encore. Il y a 18 chansons exclusives qui couvrent les genres dance, hip hop et pop, avec de nouvelles musiques qui seront introduites chaque mois.

Apple ajoute régulièrement de nouveaux jeux à ‌Apple Arcade‌ et, plus tôt ce mois-ci, a dépassé les 200 titres disponibles. Les jeux ‌Apple Arcade‌ n’incluent aucune option d’achat ni publicité dans l’application, le service étant au prix de 4,99 $ par mois ou de 49,99 $ par an pour toute la famille.

Les titres ‌‌Apple Arcade‌‌ peuvent être lus sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, et de nombreux jeux sont conçus pour prendre en charge les contrôleurs, avec une prise en charge disponible pour les contrôleurs PlayStation et Xbox. Le service est disponible dans plus de 150 pays.

Les abonnés ‌Apple Arcade‌ peuvent télécharger gratuitement Tetris Beat. [Direct Link]