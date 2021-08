Tetris Effect Connected arrive sur Nintendo Switch en octobre

in

Par Dom Peppiatt

11 août 2021 18:05 GMT

Effet Tetris connecté, la version hallucinogène de Tetsuya Mizuguchi sur le jeu de puzzle classique, vous permettra de commencer à voir des formes en déplacement plus tard cette année.

Lors de l’Indie World Showcase de Nintendo aujourd’hui, la société a annoncé que Teris Effect Connected (la version améliorée et améliorée, compatible avec le multijoueur de Tetris Effect) sera lancé plus tard cette année.

Tetris Effect: Connected arrivera sur Switch le 8 octobre, apparemment une fois que la période d’exclusivité chronométrée à laquelle le jeu a été soumis sur les plates-formes Xbox se sera dissipée.

Initialement sorti sur les plateformes PC, PlayStation et VR en 2018, Tetris Effect a fait l’objet d’une mise à niveau multijoueur via Tetris Effect Connected l’année dernière.

La version Nintendo Switch du jeu inclura tout ce que nous avons vu dans la mise à niveau, y compris les modes multijoueur et coopératif multi-plateformes en ligne ou locaux.

La version Switch prend également en charge le multijoueur multiplateforme, ce qui signifie que si vous l’obtenez sur Switch, vous pouvez également jouer avec ou contre d’autres sur Xbox, PC et PlayStations.

Le producteur de Tetris Effect – Tetsuya Mizuguchi – est connu pour ses jeux ésotériques et abstraits. Il est également à l’origine de délices aussi trippants que Rez, Lumines et Child of Eden.

Malheureusement, si vous voulez prendre un autre onglet de sa marque spéciale d’acide virtuel, vous allez devoir attendre un peu plus longtemps : à la fin de l’année dernière, nous avons entendu que son prochain jeu, Humanity, avait été retardé en 2021 (et nous Je n’ai toujours pas beaucoup réfléchi à ce sujet).

