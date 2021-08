Tetris Effect : Connected débarque bientôt sur Nintendo Switch

in

L’histoire de Tetris sera à jamais liée à l’histoire de Nintendo, l’IP atteignant des sommets de popularité époustouflants aux côtés de la Game Boy, en particulier. Alors que nous avons eu l’exclusivité Tetris 99 sur Nintendo Switch, cependant, jusqu’à présent, nous avons raté l’évolution la plus mémorable de la série ces dernières années.

Cela a été résolu aujourd’hui avec la confirmation que Effet Tetris : Connecté arrive à allumer 8 octobre. Effet Tetris s’est d’abord fait un nom sur PlayStation 4 et en particulier sur PSVR, beaucoup étant impressionnés par la combinaison d’un gameplay classique avec des visuels intrigants et une bande-son incroyable, représentant la vision de Tetsuya Mizuguchi pour faire avancer le gameplay (voir Lumines remasterisé pour certains de ses autres travaux). Tetris Effect : Connected est une version étendue qui a fait ses débuts sur Xbox en 2020, qui ajoute des modes coopératifs et compétitifs en ligne ; ce sera également un jeu en ligne multiplateforme sur Switch.

C’est une version extrêmement populaire et acclamée de la série, c’est donc une excellente nouvelle qu’elle soit arrivée sur Switch.

Envisagez-vous de prendre Tetris Effect : Connected sur Nintendo Switch ?