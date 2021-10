Tetris Effect : Connected On Switch reçoit son premier patch majeur, voici tous les détails

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Vous avez peut-être joué Tetris 99 sur la Nintendo Switch, mais avez-vous essayé Effet Tetris : Connecté encore? Nous sommes allés jusqu’à dire qu’il s’agissait peut-être de la meilleure itération jamais réalisée du jeu de puzzle classique, et pour ajouter ceci – l’expérience est encore meilleure si vous jouez sur un tout nouveau modèle Switch OLED brillant.

Si vous avez déjà mis la main dessus, vous serez ravi d’apprendre que le dernier patch (et le premier majeur pour la Switch depuis l’arrivée du jeu sur le système) est désormais disponible. La version 1.2.5 corrige un certain nombre de problèmes spécifiques à la version Switch.

La page d’assistance officielle partage également d’autres « problèmes connus dans le jeu » et conseille aux joueurs de ne pas avancer rapidement l’horloge de jeu Nintendo Switch, puis de publier des scores élevés :

Effet Tetris : Connecté – Version 1.2.5 (20 octobre 2021)

Notes de mise à jour V1.2.5 :

[SWITCH] Correction d’un plantage qui pouvait parfois se produire lors de la transition vers le match après que les deux joueurs aient appuyé sur Prêt en match classé.

[SWITCH] Correction d’un problème où OK (A) ou Retour (B) ne répondait plus sur l’écran de sélection MATCH CLASSÉ / MATCH D’AMI lorsque le mode Avion était activé.

[SWITCH] Correction d’un problème de classement où les classements MASTER (LINES) n’enregistraient/mettaient pas à jour correctement les enregistrements supérieurs à 200 LINES. Pour résoudre ce problème, nous avons dû réinitialiser le classement MASTER (LINES) avec ce patch – nous nous excusons profondément auprès des joueurs concernés.

[SWITCH] Correction d’un problème où les contrôleurs autres que le contrôleur du joueur 1 ne grondait pas dans un MATCH LOCAL. (Nous étudions toujours les problèmes liés au grondement dans les modes CONNECTED et CONNECTED VS.)

[SWITCH] Amélioration du son fissuré/problèmes de lecture de musique plus lente dans l’étape du mode Voyage Starfall. (Cela peut encore arriver lorsque vous jouez extrêmement rapidement. Nous continuons à travailler pour améliorer cela.)

[SWITCH] Correction d’un problème dans les modes CONNECTED et CONNECTED VS, où les TRIMINOs pouvaient être placés en l’air dans certains cas.

[SWITCH] Correction d’un problème où le jeu se désynchronisait lors de l’ouverture d’un menu système lors d’un match multijoueur en ligne.

[SWITCH] Correction de problèmes liés à un certain code de déverrouillage de niveau secret…

[SWITCH] Correction d’un problème dans les classements solo où certains joueurs étaient mal classés ou ne s’affichaient pas dans les classements lorsqu’il y avait un autre joueur avec le même nom.

[SWITCH] Correction d’un problème où les codes PIN de certains emplacements étaient égarés sur la Terre dans le hall EFFECT MODES.

[ALL] Correction d’un problème où le jeu se bloquait en appuyant sur OK avec un ID de ROOM incomplet.

[ALL] Correction d’un problème où HOLD s’active constamment lorsque INITIAL ROTATION / HOLD était réglé sur TYPE B, INITIAL ROTATION réglé sur OFF et INITIAL HOLD réglé sur ON.

[ALL] Autres ajustements mineurs et corrections de bugs.

Problèmes connus dans le jeu :

[SWITCH] Le matchmaking en ligne peut échouer lors de la sortie du mode veille/repos. Si vous rencontrez cela, veuillez redémarrer l’application.

[SWITCH] Lorsque vous mettez la Nintendo Switch en mode veille pendant que vous jouez au MODE VOYAGE et aux MODES D’EFFET et que vous sortez du mode veille, dans certains cas, vos scores ne seront pas enregistrés dans le classement. Bien que partiellement amélioré dans ce correctif, vous pouvez toujours rencontrer des problèmes liés au sommeil. Nous continuons à travailler sur d’autres améliorations en tant que haute priorité.

[PS4/PS5, XB1/XSX] Laisser le jeu dans le menu multijoueur lorsque vous suspendez/mettez votre système en mode veille/repos peut (si ou lorsque votre connexion réseau est interrompue à tout moment) renvoyer une erreur réseau lorsque vous essayez d’accéder aux classements ou au matchmaking dans les matchs classés. Veuillez redémarrer le jeu pour résoudre ce problème.

[SWITCH] En MODE VOYAGE, le framerate peut chuter sévèrement dans certaines étapes (par exemple YIN & YANG) au tout début de l’étape. (Ceci sera corrigé dans le prochain patch.)

Autre:

[SWITCH] Changer l’horloge du système Nintendo Switch à une heure future et publier des scores en multijoueur en ligne, puis la réinitialiser pourrait vous empêcher de mettre à jour les scores en multijoueur en ligne. Veuillez ne pas modifier l’horloge système lorsque vous jouez en multijoueur en ligne.

Avez-vous déjà téléchargé la dernière mise à jour de Tetris Effect : Connected on Switch ? Remarquez autre chose? Commentaires ci-dessous.