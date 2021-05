Teucrium Trading soumet une demande d’ETF Bitcoin Futures à la SEC

Compartir

Le fournisseur d’ETF Teucrium Trading a soumis jeudi une demande de fonds négocié en bourse (ETF) pour suivre les contrats à terme Bitcoin (BTC) à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Ce fonds à terme Bitcoin négocié en bourse (ETF) est un type de sécurité qui suit le prix total des contrats à terme Bitcoin et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (CCE) pour permettre aux investisseurs de négocier et d’acheter des actions sur des bourses. .

Le document a noté que le fonds négocié en bourse vise à fournir aux investisseurs des options plus rentables pour aider les investisseurs sur le marché Bitcoin ou l’exposition aux prix.

Si la demande est acceptée, le marché négociera l’ETF à la Bourse NYSE Arca («NYSE Arca») sous le symbole «BCFU».

Les États-Unis ont actuellement du mal à lancer Bitcoin ETF. Les institutions américaines ont fait appel à la SEC avec des candidatures pour un ETF Bitcoin, notamment la société Skybridge de l’ancien directeur des communications de la maison Anthony Scaramucci, Fidelity et Galaxy Digital, pour n’en nommer que quelques-uns. Cependant, il y a plus de huit applications Bitcoin ETF en attente d’approbation par la SEC.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a récemment exercé son droit et a reporté sa décision prévue sur l’application de l’ETF VanEck du 3 mai au 17 juin.

Bien que la Securities and Exchange Commission des États-Unis n’ait encore approuvé aucune demande de FNB Bitcoin, Teucrium s’attend à ce que le Teucrium Bitcoin Futures Fund (BCFU) ait plus d’avantages en matière d’application que les ETF adossés à Bitcoin suivent le prix des contrats. Par conséquent, les changements du prix de l’action peuvent varier, modifiant le prix au comptant du Bitcoin.

Dans les documents déposés auprès de la SEC, Teucrium a spécifiquement souligné que:

“Le Fonds n’investit pas directement dans Bitcoin.”

Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission, a qualifié Bitcoin d ‘«investissement hautement spéculatif». Cela peut indiquer que les régulateurs ne sont pas prêts à prendre en charge cet outil.

Source de l’image: Shutterstock