Teva Pharmaceuticals jugée responsable d’avoir alimenté la crise des opioïdes

Un jury new-yorkais a tenu Teva Pharmaceuticals et ses filiales pour responsables de l’exacerbation de la crise des opioïdes dans l’Empire State, ce qui pourrait s’ajouter aux 1,5 milliard de dollars que l’entreprise doit payer en vertu d’un accord négocié par le procureur général.

« C’est un jour important pour l’État de New York », a déclaré le procureur général de New York. Letitia James (D) a écrit dans un communiqué. « C’est un jour important pour cette nation. Mais, plus important encore, c’est un jour important pour chaque famille et communauté déchirée par les opioïdes. »

James a applaudi le jury pour avoir tenu un « fabricant d’opioïdes responsable de la mort et de la destruction qu’il a infligées au peuple américain ».

Au cours de la dernière année, James et d’autres procureurs généraux des États ont réprimé les sociétés d’opioïdes dans le cadre de règlements de plusieurs milliards de dollars qui, dans un cas, ont conduit à un accord de 26 milliards de dollars avec les « trois grands » distributeurs de médicaments : McKesson, Cardinal Health et Amerisource Bergen. Un autre accord proposait le coffrage de Raymond et Mortimer Sackler société Purdue Pharma. Initialement approuvé par un juge de faillite, juge de district américain Colleen McMahon a rejeté l’accord Sackler plus tôt ce mois-ci, trouvant un accord d’immunité aux Sackler qui l’accompagnait n’était pas autorisé.

Selon ., le procès de New York est l’un des plus de 3 300 déposés par les gouvernements tribaux des États, locaux et amérindiens à travers le pays, accusant les fabricants de médicaments de minimiser la dépendance aux analgésiques opioïdes. La conclusion du jury sur la responsabilité de Teva ne s’accompagne pas d’une indemnité de dommages-intérêts, qui sera déterminée ultérieurement, a rapporté le fil de presse.

« Teva Pharmaceuticals USA et d’autres ont induit le peuple américain en erreur sur les véritables dangers des opioïdes, c’est pourquoi, en 2019, j’ai promis que notre équipe les tiendrait, ainsi que les autres fabricants et distributeurs responsables de l’épidémie d’opioïdes responsables des souffrances qui ils ont causé », a déclaré James.

Malgré les importantes colonies, tous les observateurs n’ont pas été satisfaits des résolutions à ce jour. Un accord a mis Johnson & Johnson hors du marché des opioïdes. Diverses entités qui distribuaient, commercialisaient et fabriquaient des produits comme Oxycontin ont été obligées de cracher des millions de documents dans un référentiel pour les universitaires et les journalistes afin de nommer et de faire honte aux parties impliquées dans un fléau mortel pour la santé publique.

La responsabilité pénale, cependant, a été largement légère. En 2007, trois dirigeants de Purdue Pharma ont plaidé coupables à des délits mineurs qui leur éviteraient une peine de prison.

Purdue a de nouveau plaidé coupable à des allégations criminelles fin 2020, acceptant un accord de plus de 8 milliards de dollars.

« Le règlement criminel de 2007 n’était que le coût de faire des affaires », professeur à la faculté de droit de l’Université Western New England Jennifer Taub a déclaré précédemment à Law&Crime sur le podcast « Objections ». « Le règlement pénal en 2020 […] et maintenant celui-ci en 2021 avec les États – vous savez, encore une autre tape sur le poignet.

Le procureur général James a déclaré que le travail de son bureau n’était pas terminé.

« Aujourd’hui, je pense à toutes ces familles qui ne seront plus jamais entières », a-t-elle déclaré. « Pour tous ceux qui ont perdu la vie. Pour chaque parent qui ne tiendra plus jamais son enfant. Pour chaque communauté dévastée. Mais aujourd’hui, nous avons franchi une étape importante dans la réparation des torts que ce pays a collectivement subis au cours des deux dernières décennies. »

Elle a déclaré que les règlements jusqu’à présent entraîneraient « plus de 1,5 milliard de dollars pour l’État de New York à investir dans des programmes de traitement, de rétablissement et d’éducation aux opioïdes ».

« Bien qu’aucune somme d’argent ne compensera jamais la souffrance humaine, la dépendance ou les vies perdues à cause de l’abus d’opioïdes, nous nous efforcerons immédiatement d’aller de l’avant avec un procès pour déterminer combien Teva et d’autres paieront », a-t-elle déclaré.

Un représentant de Teva n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire.

