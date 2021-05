Texas AG engage une action en justice contre l’administrateur de Biden pour des milliards de dollars de financement, l’appelle une “ prise de pouvoir ” ⋆ .

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a annoncé vendredi qu’il avait intenté une action en justice contre l’administration Biden pour une décision qui pourrait coûter au Texas des milliards de dollars qui auraient été alloués aux hôpitaux d’État.

L’administration Biden a annulé une prolongation de la dérogation Medicaid parce que, ont-ils déclaré, l’administration Trump «n’a pas suivi le processus d’élaboration des règles fédérales complet». Des responsables fédéraux ont déclaré que le Texas pourrait présenter une nouvelle demande en 2022, une fois la prolongation de la dérogation expirée, selon Epoch Times.

Paxton a qualifié la décision de l’administration Biden de «prise de pouvoir» qui empêcherait «un financement stable des prestataires de soins de santé pour les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées».

«Non seulement cela viole les règlements de l’agence et menace de creuser un trou de 30 milliards de dollars dans le budget du Texas, mais il était clairement destiné à forcer notre État à étendre de manière inefficace Medicaid en vertu de la loi sur la protection des patients et les soins abordables», a déclaré Paxton. «Ce serait un désastre pour notre État, et pourtant le président Biden semble déterminé à imposer son modèle de gouvernement gonflé à tout le monde, y compris au Texas.

