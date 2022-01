Texas AG obtient une injonction fédérale contre un autre mandat de vaccin Biden

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a marqué ce qu’il considérait comme une « victoire pour les enfants du Texas » après qu’un juge fédéral se soit prononcé contre les mandats de vaccins et de masques pour les programmes Head Start initiés par l’administration Biden.

La décision du juge James « Wesley » Hendrix du tribunal de district américain du district nord du Texas ordonne l’arrêt des conditions requises du protocole COVID-19 pour le financement des programmes Head Start.

VINGT-CINQ ÉTATS POURSUIVENT BIDEN ADMIN POUR UN MANDAT DE MASQUE POUR LES ENFANTS DANS LE HEAD START

Les nouvelles règles publiées le mois dernier exigent que les enfants de plus de 2 ans dans les programmes Head Start portent des masques, tandis que le ministère américain de la Santé et des Services sociaux exige que le personnel, les entrepreneurs et les bénévoles du programme soient vaccinés d’ici la fin janvier.

« C’est une victoire pour les enfants du Texas à coup sûr, étant donné que les parents devraient prendre ces décisions, pas l’administration Biden », a déclaré Paxton à Fox News.

« Nous ne pensions pas que c’était juste », a déclaré Paxton à propos des règles mises en œuvre par l’administration Biden. « Nous pensions que c’était un choix parental, pas un choix de Joe Biden, alors nous les avons poursuivis en justice, arguant qu’il n’avait pas le pouvoir – statutaire ou constitutionnel – de le faire. »

« La règle de l’agence exige que le personnel de Head Start soit vacciné et qu’il soit presque universel pour les enfants et les adultes », indique un avis du tribunal. « Il est incontestable qu’une agence ne peut pas agir sans l’autorisation du Congrès. Ainsi, la question ici est de savoir si le Congrès a autorisé le HHS à imposer ces exigences. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à une réaction de l’opposition, Paxton a déclaré : « Je pense que les parents vont être heureux de pouvoir prendre la décision. C’est une victoire pour la liberté en Amérique. »

Une infirmière donne à une fille une dose de vaccin Pfizer dans une clinique de vaccination COVID-19 à Lyman High School à Longwood la veille du début des cours pour l’année scolaire 2021-22. (Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket via .)

« J’espère que l’administration Biden déposera son épée et arrêtera de frapper les parents et les enfants et laissera cette chose reposer », a ajouté Paxton. « Je suis sûr qu’ils ne le feront pas. … Ils pensent qu’ils devraient faire le choix pour ces enfants et pour ces parents. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le tribunal a également noté qu’il « conclut qu’il y a une forte probabilité que les mandats ne correspondent pas au texte d’autorisation de la Head Start Act, que le HHS n’a pas suivi l’APA en promulguant les mandats et que les mandats sont arbitraires et capricieux », et a déclaré qu’il « enjoint à titre préliminaire leur application au Texas ».

Le gouverneur du Texas, Gregg Abbott, a célébré la décision sur les réseaux sociaux en tweetant: « Le Texas vient de battre à nouveau Biden. Un autre des mandats de vaccin et de masque de Biden vient d’être interrompu par un juge fédéral du Texas. »

La semaine dernière, 25 États ont annoncé des poursuites contre l’administration Biden concernant les mandats de masques pour les enfants et les exigences en matière de vaccins pour les programmes Head Start du personnel.