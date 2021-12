Texas Chainsaw Massacre (2022) a expliqué : Leatherface est de retour !

Leatherface est de retour ! Le géant du streaming Netflix sera le foyer exclusif du nouveau Texas Chainsaw Massacre en 2022. Ce ne sera pas la première suite de la franchise légendaire, mais cela ressemble à une approche de retour aux sources et à une suite directe du classique de 1974. Massacre à la tronçonneuse.

Le slasher est co-écrit par Fede Álvarez et Rodo Sayagues et réalisé par David Blue Garcia. Lisez la suite pour savoir ce que nous savons sur le film et ce que nous avons appris du premier aperçu du film dans la dernière bande-annonce.

De quoi parle le massacre à la tronçonneuse de Netflix au Texas ?

Certes, la nouvelle bande-annonce de Texas Chainsaw Massacre ne révèle pas grand-chose, mais Netflix a partagé quelques détails de l’intrigue.

Une brève ligne de connexion se lit comme suit : « Après près de 50 ans de cachette, Leatherface revient terroriser un groupe de jeunes amis idéalistes qui perturbent accidentellement son monde soigneusement protégé dans une ville reculée du Texas. »

Un synopsis plus long précise :

Melody (Sarah Yarkin), sa sœur adolescente Lila (Elsie Fisher) et leurs amis Dante (Jacob Latimore) et Ruth (Nell Hudson), se rendent dans la ville reculée de Harlow, au Texas, pour lancer une nouvelle entreprise idéaliste. Mais leur rêve se transforme rapidement en cauchemar éveillé lorsqu’ils perturbent accidentellement la maison de Leatherface, le tueur en série dérangé dont l’héritage sanglant continue de hanter les habitants de la région, y compris Sally Hardesty (Olwen Fouéré), la seule survivante de son tristement célèbre massacre de 1973. qui est déterminé à se venger.

Le nouveau film est donc directement lié à un personnage hérité – Sally – et recrée, dans une certaine mesure, la structure de base de l’original 1974 The Texas Chain Saw Massacre. En bref, de jeunes étrangers arrivent en ville et tombent accidentellement sur la maison de la famille Sawyer, où Leatherface attend.

Que révèle la première bande-annonce du massacre à la tronçonneuse du Texas ?

Nous obtenons des informations très cryptiques dans la nouvelle bande-annonce du massacre à la tronçonneuse du Texas.

Plus que tout, cela donne un ton effrayant. Au début, nous voyons de vieilles images granuleuses de la maison familiale Sawyer présentées dans le massacre original de 1974, The Texas Chain Saw Massacre. L’image vacillante est accompagnée de la partition familière du film original de 1974. Le grattage rythmique et aigu du violon est profondément troublant et est une ode aux origines du nouveau film.

La caméra se déplace dans la maison Sawyer, s’arrêtant sur des portraits de famille, tandis qu’un bruit de claquement se répercute dans tout le bâtiment. Une carte de titre se lit comme suit : « En 1974, une légende de l’horreur est née. » Ensuite, nous voyons la source du claquement, alors que quelqu’un qui s’est révélé plus tard être Leatherface brise un mur. « En 2022, le visage de la folie revient.

Cachée à l’intérieur du mur se trouve une vieille tronçonneuse. Leatherface l’enlève et le carnage commence.

Nous obtenons des coupes rapides à un jeune nouveau casting dans la maison, apparemment se cachant et fuyant leur poursuivant. Leatherface plonge sa scie à travers le sol, se frayant lentement un chemin vers une victime potentielle.

La bande-annonce se termine alors qu’il tient un masque facial humain (l’ancien qu’il portait ? Un nouveau fabriqué à partir de nouvelles victimes ?) à la lumière, vraisemblablement prêt à le remettre.

Conseils, questions et œufs de Pâques

L’un des plus gros points d’interrogation dans cette nouvelle bande-annonce tourne autour de ce que Leatherface fait depuis 1973. Pourquoi sa tronçonneuse a-t-elle été cachée? A-t-il évolué depuis ces 50 ans ? Tout comme Halloween en 2018, il s’agira d’une réinitialisation complète de la série, ignorant les suites et commençant par une nouvelle ardoise.

Leatherface s’est apparemment gratté le visage dans un portrait de famille, suggérant une sorte de trouble intérieur et de honte. Ce détail, combiné à la façon dont il a caché son arme du crime préférée derrière des cloisons sèches, ne permet pas de comprendre comment il se rapporte à ses propres actions passées.

Surtout, s’il a tourné le dos à ses anciennes habitudes violentes, qu’est-ce qui a changé maintenant ? Pourquoi est-il prêt à replonger ?

La structure de la bande-annonce donne l’impression que Leatherface est une sorte de personnage à la John Wick qui a renoncé à ses anciennes habitudes. Le retour de John Wick a eu un événement déclencheur clair, cependant – le chien que lui a laissé sa femme décédée a été tué par des criminels qui étaient entrés par effraction dans sa maison.

Quelle sera la raison pour laquelle Leatherface choisira à nouveau la violence ?

Quand sort le nouveau massacre à la tronçonneuse du Texas ?

Texas Chainsaw Massacre s’inclinera sur Netflix au début de la nouvelle année, le 18 février 2022.

Il sera disponible pour les abonnés Netflix à l’échelle internationale.

