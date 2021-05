Texas COVID Deaths at Zero – Sans mandat de masque ⋆ .

par Steve Byas, le nouvel américain:

Lundi, le président Joe Biden a déclaré lors d’une conférence de presse lundi que «les décès sont en baisse par rapport à Covid de 81% et qu’ils sont à leur plus bas niveau depuis avril 2020».

Naturellement, Biden a crédité le succès des efforts de vaccination de son administration et l’utilisation continue de masques et de distanciation sociale. Mais tout en se tapotant essentiellement dans le dos, il a négligé d’ajouter d’autres facteurs – et bien sûr, les médias grand public ne l’ont pas appelé.

On peut se rappeler que le 2 mars, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a levé le mandat de masque du Lone Star State, ce qui a entraîné la condamnation immédiate de nombreuses autorités de santé publique. En fait, Biden a sévèrement critiqué la décision le lendemain. “La dernière chose dont nous avons besoin, c’est que Néandertal pense qu’en attendant, tout va bien, enlevez votre masque et oubliez-le”, a-t-il déclaré aux journalistes de la Maison Blanche. «Il est essentiel, critique, critique, critique qu’ils suivent la science.»

Biden a déclaré que la levée du mandat du masque par le Texas était une «grosse erreur». Il a ajouté: «Écoutez, j’espère que tout le monde a compris que ces masques font une différence.»

Malgré le châtiment par Biden du gouverneur du Texas, la «science» semble avoir soutenu la levée par Abbott du mandat du masque. Dimanche, le Texas n’a enregistré aucun nouveau décès par COVID. C’est la première fois que cela se produit depuis le début de la pandémie en mars de l’année dernière. Non seulement le taux de mortalité au Texas a chuté après la levée du mandat du masque, mais l’incidence de nouveaux cas dans l’État a également chuté.

Des baisses similaires de décès et de cas se sont également produites en Floride, où le gouverneur républicain Ron DeSantis a également levé le mandat de masque du Sunshine State. Pendant ce temps, contrairement aux excellents résultats observés au Texas et en Floride, deux États dirigés par des gouverneurs «progressistes», New York et la Californie – États qui ont imposé de forts mandats de masque au cours de la même période – ont souffert de taux obstinément élevés de virus.

Alors que le Texas n’avait pas de décès COVID dimanche, New York avait 39 nouveaux décès attribués au virus. Alors que les gouvernements de New York et de Californie ont insisté sur le fait qu’ils «suivent la science», ils maintiennent avec défi leurs commandes de masques en vigueur malgré les nouvelles directives des Centers for Disease Control (CDC), qui conseillaient que les personnes entièrement vaccinées puissent partir. sans masques.

New York a enregistré 1085 nouvelles infections lundi, tandis que le Texas en a enregistré moins de 400, bien que le Texas ait une population plus nombreuse que l’Empire State.

Biden n’a présenté aucune excuse au gouverneur du Texas ou au gouverneur du Mississippi (il a également critiqué la levée par cet État d’un mandat de masque en tant que pensée néandertalienne) pour ses commentaires de mars – et personne dans le corps de presse de la Maison Blanche ne l’a considéré comme suffisamment important pour un problème.

Et, bien sûr, Biden a pris tout le crédit pour les vaccins, mais on peut se rappeler que c’est «Warp Speed» du président Donald Trump qui a amené le vaccin au grand public en un temps record. Pfizer a annoncé le succès du programme la semaine suivant l’élection présidentielle, ce qui soulève ses propres interrogations. Biden faisait partie de ces Américains qui ont reçu sa première injection du vaccin quelques semaines avant son entrée en fonction, mais il n’a encore accordé aucun crédit à Trump.

L’une des questions que les vrais journalistes devraient se poser lorsque des politiciens tels que le gouverneur de New York Andrew Cuomo, des entreprises, des écoles, etc. insistent sur le fait qu’ils ne font que «suivre la science», c’est exactement quels sont les critères pour lever les mandats de masques, et mettre fin à d’autres pratiques odieuses telles que la fermeture d’églises et d’entreprises? D’ailleurs, quelle science est suivie par les politiciens de gauche – y compris Biden – pour avoir soutenu qu’un homme peut devenir une femme, ou qu’une femme peut devenir un homme, simplement selon ce qu’ils pensent? Après tout, penser que soi-même est Jésus-Christ ou Napoléon avait l’habitude de faire de vous un candidat à l’asile d’aliénés. Même ces hommes malheureux qui étaient si trompés ne pensaient pas qu’ils étaient la Vierge Marie ou Mme Napoléon! Quelle science sont suivies par ceux qui soutiennent qu’un enfant à naître n’est pas un être humain et est donc sujet à être tué dans l’utérus?

En savoir plus @ TheNewAmerican.com