Texas Dem exhibe le cadeau de Noël qu’il a reçu dans le culte de Fauci – RedState

Pour certains à gauche, leur réaction au COVID est une sorte de religion. Faire la promotion des masques et se vanter d’être vacciné ainsi que boosté sur les réseaux sociaux est un article de foi, même si les masques en tissu n’offrent pas la protection complète qu’ils pensent offrir. Les masques montrent la vertu-signalisation nécessaire et la pureté idéologique de la personne.

C’est ainsi que vous obtenez des gens comme la dame qui a frappé l’homme sur un vol Delta pour ne pas porter de masque – même si son masque pendait autour de son menton. Cela n’a pas besoin d’avoir de sens – tout ce dont il a besoin, c’est de la ferveur et du dévouement à la cause.

Mais chaque culte a ses figures saintes et vénérées. Pour les COVID-istes, c’est Saint Anthony Fauci. Il faut suivre avec une attention servile tout ce qu’il dit, que cela ait du sens ou non… ou que cela contredise ou non ce qu’il a dit auparavant.

Au cas où vous penseriez que je plaisante, ils font la promotion de figurines d’action de lui.

Voici le représentant de l’État démocrate James Talarico qui se vante d’en avoir un pour Noël.

J’ai eu la figurine d’action la plus cool pour Noël! Merci à tous les super-héros de la santé qui travaillent aujourd’hui. Aidons en nous faisant vaxxer et booster ! pic.twitter.com/tVWUrE5lyV – James Talarico (@jamestalarico) 25 décembre 2021

Pouvons-nous dire grincer des dents avec un « C » majuscule pour cela ? Et culte ? Comment un homme de 32 ans accueillerait-il un tel cadeau me dépasse, même si je suppose que c’est mieux que de le donner à des enfants à des fins d’endoctrinement. Je ne sais pas pour qui une telle chose serait appropriée. Tirez-vous sa ficelle et il pompe de la propagande? Ont-ils le gain de recherche de fonction inclus dans la boîte ? Et si vous accompagniez des chiots maltraités comme accessoires ?

Cela compte-t-il comme une image taillée ? Ça y ressemble bien. Et c’est un peu inquiétant quand c’est quelqu’un qui est censé représenter les Américains impliqués dans un tel culte. Que ne feraient-ils pas, si Fauci leur disait de le faire ? Qui pourrait voter pour quelqu’un qui pense de cette façon ? Peut-on appeler cela de la bêtise collective ?

Amazon décrit Fauci comme « l’immunologiste préféré de l’Amérique » et le vante d’avoir « tenu tête à Trump et de rester pour nous aider à traverser la pandémie ». Il coûte même 24,99 $. Sur le côté de la boîte, il y a le slogan religieux COVID-ist – « Faites confiance à la science ». Rappelez-vous, Fauci EST la science et vous n’êtes pas autorisé à le questionner.

Voici comment la « figurine articulée » Fauci est promue sur Amazon en tant que sélection « Amazon’s Choice » sur le site Web. Mais, bien sûr, dire « Allons Brandon » est dangereux et doit être puni. https://t.co/fp1o4OK9iF https://t.co/ZtIB73fdVR pic.twitter.com/hshIXFEtYO – Tim Murtaugh (@TimMurtaugh) 26 décembre 2021

Ce qu’il a vraiment eu, c’est du charbon et il ne le sait toujours pas https://t.co/0aR0ROw9Xo – Luke Rudkowski (@Lukewearechange) 26 décembre 2021

La poupée est censée être pour les 14 ans et plus. Les enfants plus jeunes que cela peuvent maintenant recevoir le vaccin, mais vous devez être plus âgé pour pouvoir manipuler l’objet de culte. C’est marrant comme ça marche.

Maintenant, Talarico était l’un des démocrates du Texas en fuite qui ont fui à Washington, DC, donc il n’y aurait pas de quorum pour empêcher les républicains d’adopter un projet de loi sur l’intégrité des élections et d’attaquer l’obstruction au Sénat américain. Talarico a affirmé qu’ils luttaient contre la suppression des électeurs, mais lorsqu’on lui a demandé, il n’a pas pu énumérer les personnes à qui le droit de vote était refusé. Non seulement ils ont échoué de façon spectaculaire parce qu’ils ont dû revenir et le projet de loi a quand même été adopté, mais au cours du processus, plusieurs de leurs membres ont contracté le COVID et l’ont peut-être propagé à d’autres personnes au cours du processus. Ils ont montré à quel point ils étaient plus soucieux de faire valoir leur point de vue politique que de propager le virus.

Maintenant, je devrais noter qu’ils n’ont pas seulement une poupée St. Fauci; ils ont également plus dans la série de figures d’action libérales, notamment Joe Biden, le représentant Alexandria-Ocasio Cortez (D-NY), Kamala Harris, la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA), le pape François et Ruth Bader Ginsburg. Donc, si une figure de culte libérale ne suffit pas, vous pouvez en collecter plus.

Je te vois et t’élève… pic.twitter.com/GYolnN2Eke – ⚒Andrew Lowden, EA ⚒ (@ALowd34) 26 décembre 2021