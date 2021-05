Texas Democrat dit Hold My Beer sur les attaques racistes de Tim Scott, les appels à démissionner commencent – RedState ⋆ .

Le sénateur Tim Scott a provoqué un grand déclenchement parmi la gauche la semaine dernière, en particulier parmi les plus réveillés d’entre eux. Cela s’est produit parce que Scott a eu le culot de dire que l’Amérique n’est pas un pays raciste. Eh bien, cela et le fait qu’il donnait une réfutation à Joe Biden en premier lieu.

Comme RedState l’a couvert, les attaques racistes ont commencé à un rythme soutenu, depuis Twitter permettant à «Oncle Tim» de porter des accusations plus directes d’être un traître à la race à des gens comme Joy Behar faisant la leçon à un homme noir sur son manque de compréhension du racisme.

Un politicien démocrate du Texas nommé Gary O’Connell a cependant décidé de dire «retenez ma bière». Maintenant, il fait face à des appels pour démissionner.

C’est dégoûtant, haineux et totalement inacceptable. O’Connor doit s’excuser auprès de @SenatorTimScott et se retirer immédiatement. @texasdemocrates le censurent.https: //t.co/wJLTqaHlLb – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 1er mai 2021

Si vous vous demandez ce que O’Connell a dit, il a eu la brillante idée d’accuser Scott d’être un «oreo» pour avoir osé avoir des opinions contraires à ce que les escrocs raciaux de gauche lui demandent. Trouver? Parce que Scott est censé être noir à l’extérieur, mais un suprémaciste blanc à l’intérieur.

C’est juste un racisme abject exposé.

Un responsable démocrate du Texas fait face à des appels à démissionner de ses fonctions après avoir qualifié le sénateur Tim Scott, RS.C., d’insulte raciale. «J’avais espéré que Scott pourrait faire preuve de bon sens, mais il semble clair qu’il n’est guère plus qu’un oreo sans vrais principes», a écrit le président du Parti démocrate du comté de Lamar, Gary O’Connor, dans un message Facebook maintenant supprimé, faisant référence à Scott. réfutation du discours prononcé mercredi par le président Biden au Congrès. Le représentant Pat Fallon, R-Texas – dont le district comprend le comté de Lamar situé dans le nord-est du Texas – a éviscéré O’Connor pour son commentaire vendredi. Dans un communiqué de presse, Fallon a qualifié l’insulte – qui se réfère à une personne noire qui est perçue comme agissant comme Blanc – «impardonnable». «Le commentaire de Gary O’Connor contre le sénateur Tim Scott est odieux, insultant et impardonnable. Lui et l’ensemble du Parti démocrate du comté de Lamar devraient avoir honte de ce comportement raciste », a déclaré Fallon.

Je vais vous gâter. Il n’y a aucun moyen, à mon avis, que ce gars démissionne ni que le parti démocrate le sanctionne pour ses commentaires. Les conséquences pour le racisme ne sont pas une chose quand il s’agit de ceux qui se proclament éveillés. Ils reçoivent le bouclier protecteur magique de la justice sociale même s’ils sont le groupe démographique le plus important et le plus discriminatoire au pouvoir dans ce pays.

Le représentant Pat Fallon a également exhorté la NAACP à condamner le racisme d’O’Connell, mais cela ne se produira probablement pas non plus. L’existence actuelle de cette organisation est fondée sur la promotion de récits démocrates, et non sur le racisme de tous les coins.

Alors que les démocrates crient constamment sur le racisme, sachant que c’est un moyen efficace de s’emparer de plus en plus de pouvoir, eux-mêmes et leur extrême gauche réveillée continuent de perpétuer des attaques racistes. Scott est un individu qui est autorisé à penser comme il l’entend. Il n’est pas obligé de s’incliner devant le dogme prédominant de gauche pour être noir. Qu’un élu le suggère est dégoûtant, mais ce n’est pas du tout surprenant.

Je terminerai en suggérant que si cela avait été un républicain, peu importe à quel point un fonctionnaire était local, faisant une attaque raciste contre un démocrate, ce serait l’actualité nationale. Dans l’état actuel des choses, cela ne sera pas mentionné en dehors de Fox News et des médias de droite. Mais la prochaine fois qu’un étudiant au hasard fera un signe OK, CNN sera sur l’affaire.