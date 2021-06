Texas et théories du complot | Rapport SGT – 10z viral

par Steve Roberts, Le Duran :

Il existe de nombreuses théories du complot avec des reptiles contrôlant nos vies et des extraterrestres qui nous sont cachés par les gouvernements du monde entier. Mais soyons raisonnables. C’est un sujet de grandes discussions. Il y a deux théories du complot que je veux couvrir aujourd’hui. Le premier concerne l’adrénochrome. Selon la théorie, ce composé chimique est prélevé sur les enfants par un Satan vénérant les élites du gouvernement américain en les torturant. Selon la théorie, cela fonctionne comme un médicament. Ils ont le pouvoir d’embaucher des personnes pour kidnapper des enfants pour eux, certains disent également que la plupart du temps, ils recrutent des jeunes des pays du tiers-monde. Ça paie bien. Malheureusement. Encore une fois, ce sont les théories, et les faits ne sont pas très solides pour être prouvés. Aussi, il est difficile de dire que tout est un mensonge. Une autre théorie concerne l’implication de la CIA dans le trafic de drogue. Malheureusement, la liste des accusations d’implication dans une activité criminelle est longue.

Maintenant, comment se fait-il que le Texas soit impliqué ici ? Tout d’abord, si on regarde la carte, on voit qu’il borde le Mexique, qui est vraiment célèbre pour ses cartels de la drogue. Comment ils influencent la vie locale et forment leurs propres territoires avec leurs propres lois.

Je suis tombé sur un article sur le Texas aspirant à l’indépendance. Cela m’a intéressé, alors j’ai suivi et j’ai trouvé ça. Le représentant de la Chambre des États-Unis, Chip Roy, a souligné à quel point il est important de quitter les États-Unis, car ils (le gouvernement) ne respectent pas la constitution.

La Constitution est avant tout un contrat. De nombreux opposants à TEXIT prétendent qu’il serait inconstitutionnel pour le Texas de se retirer de l’Union, mais même si cela était vrai, le gouvernement américain a déjà rompu le contrat. Article 4, par. 4 de la Constitution stipule que « Les États-Unis garantiront à chaque État de cette Union une forme de gouvernement républicain et protégeront chacun d’eux contre les invasions… » Ce qui se passe actuellement à la frontière du Texas n’est pas seulement une crise d’aide humanitaire. . C’est une invasion. La frontière poreuse est une invitation ouverte aux ennemis et à l’entreprise criminelle de l’Amérique. De puissants cartels de la drogue organisent et contrôlent qui entre aux États-Unis, alors que le gouvernement fédéral abandonne la primauté du droit. Les cartels décident quand et où les groupes doivent traverser pour détourner la sécurité aux frontières. L’ampleur du trafic sexuel incontrôlé et de la traite des êtres humains ne peut même pas être calculée, pas plus que la quantité de stupéfiants mortels transportés ou l’afflux de membres de gangs et de terroristes.

Je pense que si nous suivons les théories que j’ai mentionnées plus tôt, nous pouvons voir que les États-Unis feront tout pour garder le contrôle de la frontière, donc leur petit truc avec les cartels fonctionnerait très bien. Et les élites, en particulier le pédo ring, auraient leurs somnolences de C9H9NO3 (adrénochrome). Et les habitants du Texas en ont marre, la plupart veulent que leur état cesse d’être un point de transit, alors ils votent pour Texit.

En parlant de Texit, je suis sûr que Kyle Biedermann (le gars qui propose le projet de loi) se bat avec l’ennemi qu’il ne peut pas gagner seul. Je suis sûr que les habitants du Texas ne craignent pas d’être à l’écart des États-Unis, si seulement le gouvernement tenait ses promesses. Cela explique également pourquoi la plupart des Texas sont des partisans de D. Trump. L’ancien président était au courant des problèmes de cartel à la frontière mexicaine, il a clairement indiqué lorsqu’il a déclaré qu’il était essentiel de « construire le mur ». Voici une autre théorie du complot, à propos de Trump combattant les élites.

Malheureusement, Kyle Biedermann semble avoir peu de pouvoir par rapport aux fonctionnaires travaillant contre le projet de loi Texit. Donc, si tout cela est vrai, ce combat est perdu d’avance. À moins que les gens soutiennent pleinement le projet de loi et montrent aux élites que les citoyens ont toujours été au centre de toute loi. C’est le gouvernement qui doit servir ses citoyens, et non l’inverse.

Mon opinion sur la toxicomanie est que ce n’est pas la liberté. Les toxicomanes sont liés à la drogue et si la théorie est vraie, cela me fait mal de réaliser que le gouvernement est le plus gros trafiquant de drogue pour son propre peuple. Les USA sont une terre de liberté, comment se fait-il qu’on soit libre mais enchaîné dans une toxicomanie ?

Faites-moi savoir ce que vous pensez de l’idée. Êtes-vous d’accord avec les théories? Le Texas a-t-il une chance d’obtenir son indépendance ? Pourquoi pensez-vous que le gouvernement ne continuera pas à construire le mur de Trump ?

