Texas GOP déchiré pour les tweets sur les lignes de test Covid-19, les masques

Le Texas Republican Party a publié vendredi un étrange message sur Twitter qui a immédiatement déclenché une vague de critiques.

Le tweet, bien que peu clair à quel point c’était sérieux, disait: « Si vous pouvez faire la queue pour un test de covid, vous pouvez faire la queue pour voter. » Les employés du Texas GOP à l’origine du compte ont pris note de la réaction rapide au tweet et ont donné deux réponses.

Si vous pouvez faire la queue pour un test covid, vous pouvez faire la queue pour voter. pic.twitter.com/Y8YrKEspYP – Texas GOP (@TexasGOP) 7 janvier 2022

« Wow, cela a rendu les pronoms dans les gens bio très fous », lit-on dans la première réponse. « Les masques sont stupides », a été la deuxième réponse que le Texas GOP a envoyée dans le monde.

Les masques sont stupides – Texas GOP (@TexasGOP) 7 janvier 2022

Le tweet semblait être une défense de la législation adoptée par les républicains du Texas l’année dernière, le projet de loi 1 du Sénat, qui limitait le vote par correspondance, interdisait le vote 24 heures sur 24 et au volant et empêchait les candidats d’envoyer des demandes de vote par correspondance non sollicitées.

La loi du Texas n’autorise également que « le vote par correspondance pour les résidents âgés de 65 ans et plus, malades ou handicapés, hors du comté pendant la période électorale, ou enfermés en prison mais autrement éligibles pour voter ».

Alors que le troll sur Twitter est devenu monnaie courante, même de la part des élus et des États parties ces jours-ci, le tweet a encore fait sourciller beaucoup.

Le journaliste Aaron Rupar a plaisanté: « C’est un joli culot du Texas GOP de courir sur une plate-forme » f—k you « cette année. Nous verrons comment cela fonctionnera pour eux. Alors que l’écrivain Molly Jong-Fast a déclaré: « La troisième année de la pandémie et le Texas GOP sont toujours fous des masques. »

Assez ballsy du Texas GOP pour courir sur une plate-forme « f—k you » cette année. Nous verrons comment cela fonctionne pour eux. – Aaron Rupar (@atrupar) 7 janvier 2022

L’année 3 de la pandémie et le Texas GOP toujours fou des masques https://t.co/CVLT9Qp3WL – Molly Jong-Fast (@MollyJongFast) 7 janvier 2022

Le commentateur politique Bryan Tyler Cohen, a commenté : « Je vois que le Texas GOP a choisi de se présenter sur la plate-forme très populiste de » vous devriez attendre sur de longues files pour tout. « »

Je vois que le Texas GOP a choisi de fonctionner sur la plate-forme très populiste de « vous devriez attendre sur de longues files d’attente pour tout ». https://t.co/7KX9ZPRxsj – Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) 7 janvier 2022

L’ancien conseiller d’Obama, Dan Pfeiffer, a noté que la réponse était exactement ce que le Texas GOP voulait, « Je dirais simplement que la plupart de Twitter réagit au tweet du Texas GOP de la manière exacte que le Texas GOP espérait que les gens réagiraient. »

Je dirais simplement que la plupart de Twitter réagit au tweet du Texas GOP de la même manière que le Texas GOP espérait que les gens réagiraient – Dan Pfeiffer (@danpfeiffer) 7 janvier 2022

Voici d’autres réponses :

Lol, la prochaine chose que vous savez, le Texas GOP fera la promotion des lignes de pain. https://t.co/90336auGpZ – John Haltiwanger (@jchaltiwanger) 7 janvier 2022

Je pensais que c’était un faux compte. Non. C’est le Texas GOP. Ils vont encore se radicaliser et s’armer. https://t.co/BElJ9u5xaM – Wajahat Ali (@WajahatAli) 7 janvier 2022

Soulignant les façons dont votre État partie aggrave la vie de ses citoyens, puis dites « Traitez-en » Tout à fait la stratégie du Texas GOP… https://t.co/xXwZHwrHeZ – Heather Gardner (@heathergtv) 7 janvier 2022

En termes de points de vue radicaux et extrêmes du Texas GOP, c’est l’un de leurs plus apprivoisés qui est déconcertant. Ce sont des événements anti-vaxx, anti-masque, anti-tests, pro-énormes en salle, croient qu’un million de décès américains est une erreur d’arrondi, soutiennent les chasseurs de primes sur les prestataires d’avortement. https://t.co/8Sn514rTuh – Ben Meiselas (@meiselasb) 7 janvier 2022

