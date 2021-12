Texas Strip Club renommé pour Mark Cuban après avoir acheté la ville entière

Un club de strip-tease du Texas a été renommé via Google Maps en l’honneur du milliardaire Mark Cuban à la suite de son achat de toute la ville de Mustang, au Texas.

Dans un développement déroutant, le club de strip-tease texan connu sous le nom de « Wispers Cabaret » a maintenant été renommé « Mark Cubarets » sur Google Maps après que le milliardaire a acheté toute la ville texane de Mustang pour une somme inconnue.

Crédit : Google Maps

Fait intéressant, le nouveau club de strip-tease de Cuba a une histoire bien remplie : un homme a été sorti du club et brutalement battu jusqu’à sa mort, selon un rapport de 2017 :

Bien qu’il s’agisse d’une très petite ville (seulement 76 acres avec une population de 23 personnes), elle aurait eu sa juste part de chaos. Tendance : DeSantis s’apprête à réactiver la garde de l’État de Floride, une force de défense responsable uniquement devant le gouverneur de Floride En 2017, l’agent immobilier Michael Turner a révélé qu’il y avait eu un meurtre dans un club de strip-tease local neuf ans auparavant, selon MySanAntonio.con. La victime signalée était le patron Fernando Ramirez, qui a été tué « après avoir été traîné hors du club et battu à mort ».

Lors de la recherche du petit club de strip-tease via Google Maps, les récentes critiques de la nouvelle direction du club ont été positives.

« Ouais Mark, faisons pleuvoir ici », a écrit un homme du nom de Paul Stephens, tandis qu’un autre du nom de Zack Porter a affirmé que l’établissement propose les « meilleures boissons de la ville ». Un troisième a ajouté : « Félicitations Mark !! Mettons en place cette nouvelle attraction touristique ! »

Crédit : Google

Pourtant, tous les avis ne sont pas positifs. « Ce club n’accepte pas encore Dogecoin », a écrit Corey Maggio, que Google décrit comme un guide local. Un autre homme du nom de Sam Jones a averti : « Un gars du nom de Mark m’a touché là-bas. »

Cuban a apparemment acheté Mustang, au Texas, à la demande d’un ami qui avait besoin de liquider la propriété. On ne sait pas ce que Cuba a payé pour la ville, mais elle a apparemment été initialement mise en vente pour 4 millions de dollars, puis réduite à 2 millions de dollars.

La ville est située à 56 minutes de Dallas et à environ deux heures et demie d’Austin et de Houston.

A propos de l’auteur:

National File s’engage à faire en sorte que votre voix puisse être et sera entendue. Pour que votre parole reste libre, nous passons notre plateforme de commentaires à Insticator. Ne t’inquiète pas! Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte de commentaire avec Insticator. Nous transférerons les commentaires précédents sur notre nouveau site, puis vous pourrez lier vos commentaires passés à votre nouveau compte Insticator. Si vous avez des commentaires ou des questions sur votre compte de commentaires Insticator, veuillez les envoyer par courrier électronique à l’adresse : [email protected]