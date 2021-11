TEXAS: Un animateur de radio a refusé le traitement COVID monoclonal parce qu’il n’est pas «noir ou hispanique»

Harrison Hill Smith, un animateur de radio du Texas, s’est vu refuser un traitement par anticorps monoclonal pour COVID parce qu’il est blanc, pas noir ou hispanique.

Smith, qui présente l’American Journal sur le réseau InfoWars, a tweeté samedi qu’on lui avait refusé de recevoir un traitement par anticorps monoclonal pour COVID parce qu’il était blanc, ajoutant qu’un tel traitement n’était disponible que « pour les Noirs et les Hispaniques », qu’il a décrit comme étant » putain de fou.

Malgré le scepticisme initial de certains gauchistes, Smith a produit une vidéo montrant clairement le personnel médical déclarant que la seule raison de son rejet était son origine ethnique.

Service médical refusé à cause de ma race. pic.twitter.com/FgtO3oiSPG – Harrison Hill Smith (@Harrison_of_TX) 13 novembre 2021

Dave Reilly, un commentateur d’America First et ancien candidat républicain, a pu corroborer l’histoire de Smith via un appel téléphonique avec la ligne directe Texas State Infusion. « Il y a des critères d’éligibilité que nous respectons, et les Afro-Américains et les Hispaniques sont des groupes ethniques à haut risque, ce serait donc un qualificatif », a déclaré le membre du personnel de la hotline à Reilly, affirmant que « les personnes ayant un IMC de 25 ou plus, les personnes qui sont 65 ans ou plus, ou les groupes ethniques à haut risque peuvent l’obtenir.

« Donc, si vous êtes un caucasien en bonne santé, en forme, et que vous vous présentez, vous n’allez pas recevoir de perfusion ? » Reilly a demandé au représentant du téléphone. « Sur la base des critères que nous utilisons actuellement, c’est correct », ont-ils confirmé.

pic.twitter.com/q45FxYXIe9 – Dave Reilly (@realDaveReilly) 13 novembre 2021

On ne sait pas exactement d’où proviennent les conseils de certains groupes ethniques considérés comme «à haut risque» et donc éligibles pour recevoir un traitement monoclonal pour COVID. Dans les documents officiels du Texas HHS et d’autres documents gouvernementaux et étatiques, y compris l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA pour le traitement, qui traitent des groupes à haut risque, les ethnies ne sont pas mentionnées.

Cependant, de telles directives peuvent être trouvées sur les sites Web des hôpitaux privés, mais sont également clairement connues des employés de l’État, comme en témoigne l’appel de Reilly à la hotline Infusion. Les centres de perfusion où le traitement a lieu sont également financés par le gouvernement de l’État du Texas, ce qui signifie que la politique est à tout le moins approuvée par procuration par l’administration Abbott.

S’adressant exclusivement à National File, Smith a décrit ce qui s’est passé comme étant « le résultat inévitable de la théorie critique de la race/théologie de l’équité qui se fraie un chemin dans les soins de santé », et a déclaré que les implications de son refus sont « évidentes et horribles. L’extrémisme racial et sexuel n’est pas seulement dans les cours d’étude du genre ou les écoles élémentaires, il est enseigné dans les écoles de médecine et a des effets dans le monde réel. Smith a également révélé qu’il ne donnait aucun traitement COVID après son rejet du traitement monoclonal.

De nombreux autres conservateurs et partisans de l’agenda America First ont été étonnés par la vidéo de Smith. Darren Beattie, l’ancien responsable de Trump à la Maison Blanche et fondateur de Revolver News, a déclaré que le refus de Smith de se faire soigner était tout simplement « scandaleux », comparant l’incident aux politiques du PCC, qui « refuse également un traitement médical aux Ouïghours en raison de leur appartenance ethnique. » Le représentant Thomas Massie a dénoncé la « politique de division », ajoutant que « refuser aux gens des traitements médicaux vitaux en raison de leur origine ethnique n’est pas acceptable ».

C’est scandaleux. Le Parti communiste chinois refuse un traitement médical aux Ouïghours en raison de leur origine ethnique Imaginez être un Ouïghour et servir dans l’armée chinoise, au service du système qui vous déteste https://t.co/eelC3TRAN3 – Darren J. Beattie 🌐 (@DarrenJBeattie) 13 novembre 2021

Refuser à des personnes des traitements médicaux vitaux en raison de leur origine ethnique n’est pas acceptable. Cette politique de division est-elle poussée par @POTUS ou est-ce simplement la politique au Texas @GovAbbott ?https://t.co/uqd6kAPFpPhttps://t.co/3bEeqpyYJB https://t.co/L6gQIpfo4v – Thomas Massie (@RepThomasMassie) 13 novembre 2021