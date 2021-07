Texte émouvant de Gianluigi Donnarumma disant au revoir à l’AC Milan

14/07/2021 à 12:42 CEST

Paula B. Navarro

Le gardien de l’équipe nationale italienne Gianluigi Donnarumma n’est pas encore joueur de la Paris Saint Germain mais tout cela devrait changer mercredi, jour où il souhaite officialiser sa signature. En attendant cela, Donnarumma a fait ses adieux à son ancien club et à son environnement dans un texte émouvant qu’il a posté sur ses réseaux sociaux.

« Certains choix sont difficiles, mais ils font partie de la croissance d’un homme.

Je suis venu à Milan quand j’étais un peu plus qu’un enfant. Pendant huit ans, j’ai porté cette chemise avec fierté : On se bat, on souffre, on gagne, on pleure, on se réjouit avec mes coéquipiers, mes entraîneurs, tous ceux qui ont fait et continuent de faire partie du club, avec nos fans qui ont fait partie intégrante de ce qu’a été une famille de nombreuses années.

Avec le maillot ‘rossoneri’, j’ai également atteint des objectifs personnels importants, comme faire mes débuts en Serie A à 16 ans. J’ai vécu des années extraordinaires que je n’oublierai jamais.

Le moment est maintenant venu de se dire au revoir, un choix qui n’a pas été facile, au contraire, et certainement un post ne suffit pas à l’expliquer, ou peut-être ne peut-il même pas être expliqué car les sentiments les plus profonds peuvent difficilement être traduits en mots. Ce que je peux dire, c’est que parfois il est bon de choisir de changer, de relever des défis différents, de grandir, de se compléter.

Tous les ‘rossoneri’ que j’ai connus, du premier au dernier jour, restera toujours dans mon cœur comme une partie importante, sinon fondamental, du parcours de vie qui a fait de moi qui je suis », a déclaré le joueur italien à travers ses réseaux sociaux.