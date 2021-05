Textes classiques pertinents (1) | Ligne électrique ⋆ 10z virale

De temps en temps, je poste des extraits d’auteurs classiques qui portent sur la scène actuelle, en particulier les anticipations de CS Lewis sur le nihilisme postmoderne et le progressisme dans des œuvres telles que The Abolition of Man et The Screwtape Letters. Il me semble que nous devrions avoir une série Power Line régulière sur des textes classiques pour rester à portée de main.

J’ai déjà cité The Screwtape Letters sur le progressisme, mais dans la suite Lewis a écrit près de 20 ans plus tard (1962) pour le Saturday Evening Post, «Screwtape Proposes a Toast», il y a plusieurs passages qui prédisent avec une précision étonnante ce que la gauche fait pour l’éducation aujourd’hui – en particulier des choses comme la Virginie abolissant les tests d’entrée pour les lycées d’élite et les cours de mathématiques avancés d’élimination. (Gardez à l’esprit, si vous n’êtes pas familier avec le dispositif littéraire ironique employé par Lewis dans Screwtape, que l’orateur est une figure du diable qui enseigne à d’autres agents sataniques juniors comment corrompre les humains):