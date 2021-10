TextExpander pour macOS devient encore plus puissant avec une nouvelle mise à jour

TextExpander, qui aide ceux qui ont besoin de répondre à des centaines d’e-mails et de messages chaque jour, est maintenant encore mieux, grâce à la version 7.0. Voici tout ce qui est nouveau avec.

TextExpander 7.0 a une nouvelle apparence simplifiée, avec une nouvelle expérience qui facilite la navigation dans l’application. Cette version apporte des suggestions d’extraits améliorées, ce qui facilite encore plus la détection et la création d’extraits à partir de mots et de phrases fréquemment saisis.

Avec Snippet Conflict Management, l’extrait que vous souhaitez développer sera celui qui se développe. TextExpander indique que l’application montrera désormais comment résoudre les conflits avec vos abréviations d’extraits « dans une interface claire et plus facile à utiliser ».

TextExpander apporte également un outil de recherche amélioré, qui vous permet d’afficher les résultats par groupe. Les recherches seront également mieux triées et présentées.

Avec la version 7.0, TextExpander est plus accessible que jamais. Voici ce que les développeurs ont partagé dans un article de blog :

Nous avons écouté vos commentaires et avons apporté des modifications pour aider à créer une expérience plus accessible à toutes les personnes et aux utilisateurs de toutes capacités. La dernière mise à jour rend TextExpander plus accessible à tous les utilisateurs en améliorant la mise en page et la conception de l’application pour la compatibilité avec les lecteurs d’écran. (Nous reconnaissons bien sûr que l’accessibilité doit être un processus continu, c’est pourquoi notre équipe accepte toujours les commentaires pour de nouvelles améliorations).

Pour installer cette mise à jour sur Mac, ouvrez simplement TextExpander et cliquez sur « Rechercher les mises à jour ».

