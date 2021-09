Textiles PLI pourrait tisser la magie dont l’Inde a besoin

Les incitations d’une valeur de Rs 10 683 crore seront fournies sur une période de cinq ans, la priorité étant accordée aux investissements dans les quartiers ambitieux et les villes de niveau 3 ou 4.

Le programme d’incitations liées à la production (PLI) pour les textiles, une initiative visant à stimuler la production de fibres synthétiques et de textiles techniques de grande valeur, a été raisonnablement bien encadré. Dans un premier temps, les entreprises auront suffisamment de temps pour monter leurs unités de production – celles-ci devront être hébergées dans de nouvelles filiales – ce qui leur permettra de régler les problèmes liés au Covid. Les incitations d’une valeur de Rs 10 683 crore seront fournies sur une période de cinq ans, la priorité étant accordée aux investissements dans les quartiers ambitieux et les villes de niveau 3 ou 4.

Le projet de régime prévoyait une incitation de 11% pour les investissements de Rs 500 crore ou plus. Ces conditions ont été rendues plus clémentes. Pour un investissement de plus de Rs 300 crore, l’incitation la première année sera de 15 %, mais l’entreprise doit réaliser un chiffre d’affaires de Rs 600 crore. L’incitatif est gradué et diminue chaque année; ainsi, la deuxième année, il serait de 14 % sur un chiffre d’affaires incrémental de 25 %. Pour les investissements compris entre 100 et 300 crores de Rs, l’incitation est de 11%, diminuant à nouveau chaque année. Si l’entreprise n’atteint pas le chiffre d’affaires requis la première année, mais le fait la deuxième année, l’incitatif reste de 11 %. Les incitations seront disponibles sur 40 lignes tarifaires de prêt-à-porter.

Les conditions sont intéressantes, cependant, étant donné l’importance du secteur textile en tant que gros exportateur ainsi que sa capacité de création d’emplois, les dépenses auraient probablement dû être plus importantes. En effet, alors que le régime vise à augmenter la production et a été nommé en conséquence, l’objectif plus large serait sans aucun doute de stimuler les exportations. On n’est pas sûr que le marché local puisse absorber la production supplémentaire estimée de Rs 3 lakh crore.

Que les textiles de coton aient été exclus du champ d’application du programme, bien que l’Inde soit un gros producteur, n’est pas surprenant. À l’échelle mondiale, les fibres synthétiques sont beaucoup plus populaires aujourd’hui et représentent environ les deux tiers de la demande, mais la part de l’Inde dans ce segment est relativement faible. Les tissus de coton, en revanche, constituent un marché plus petit, ce qui explique peut-être pourquoi les demandes d’incorporation de textiles de coton dans le programme n’ont pas été acceptées. Encadrer le projet de fibres artificielles est logique et un nouvel investissement de Rs 19 000 crore, ce que le gouvernement espère, ne semble pas trop ambitieux. Le programme devrait renforcer le potentiel des vêtements confectionnés à base de fibres synthétiques et donner à l’Inde une longueur d’avance sur le marché d’exportation. Si les incitations sont bien structurées, le chiffre d’affaires de production supplémentaire de Rs 3 lakh crore sur cinq ans devrait se concrétiser.

Cependant, pour que cela se produise, l’infrastructure doit être mise à niveau et les investisseurs doivent trouver plus facile de faire des affaires. De plus, si l’objectif est de stimuler les exportations, les négociations commerciales de l’Inde doivent dégager de bons termes pour les exportateurs. La part de l’Inde dans les exportations de fils de coton sur le marché mondial a diminué de 600 points de base, à 23 % en 2020, contre 29 % en 2015, tandis que dans le prêt-à-porter, la part a stagné à 3 à 4 % au cours de la dernière décennie. Les experts de CRISIL attribuent la perte de parts de marché des exportateurs indiens de textiles à l’absence d’accords de libre-échange (ALE) ainsi qu’à l’amélioration substantielle de la compétitivité des pays pairs. La position du gouvernement sur les ALE a été prudente, il ne veut pas s’y précipiter sans être complètement sûr que les avantages sont mutuels. Mais le fait est que le Vietnam a pris des parts. Dans le segment du prêt-à-porter également, les concurrents du Bangladesh et du Vietnam ont mieux fait de profiter de la baisse de la part de la Chine. Les méga parcs textiles doivent bientôt démarrer.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.