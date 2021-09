Textio apporte des conseils d’écriture inclusifs à LinkedIn, et la startup de Seattle rebondit après la pandémie

Un exemple de publication LinkedIn montre des suggestions pour un langage plus inclusif fourni par Textio pendant la rédaction de la publication sur LinkedIn. (Texte Image)

Textio, une startup d’écriture augmentée basée à Seattle, a toujours cherché à aider les gens à mieux communiquer là où ils font leur travail, que ce soit dans Gmail, Outlook ou ailleurs. Désormais, Textio apporte la capacité là où les gens parlent souvent de leur lieu de travail : LinkedIn.

Textio a annoncé mardi que ses conseils de rédaction pour les entreprises clientes peuvent désormais être intégrés à la plate-forme de médias sociaux axée sur les entreprises appartenant à Microsoft.

Cette décision s’appuie sur une expansion de l’offre de produits de Textio depuis l’automne dernier, lorsque la société a profité des événements de 2020 et de la sensibilisation accrue à la diversité, à l’équité et à l’inclusion. Des fonctionnalités ont été ajoutées à la plate-forme principale de Textio pour aider les entreprises et les marques à choisir la bonne langue sur leurs sites Web, leurs articles de blog, leurs communications internes et ailleurs.

“L’extension aux médias sociaux de LinkedIn reflète directement le fait qu’il n’y a pas qu’une ou deux personnes qui écrivent des communications officielles qui représentent une entreprise”, a déclaré le PDG de Textio, Kieran Snyder, à ..

« De plus en plus, je pense que lorsque les gens recherchent un emploi ou cherchent à évaluer une entreprise, ils consultent tous les médias sociaux, en particulier dans la sphère professionnelle qui représente l’organisation », a-t-elle ajouté. “Et cela pourrait être quelque chose que votre équipe de marque employeur écrit, mais cela pourrait aussi être quelque chose que vos 10 000 employés écrivent chaque jour sur ce qu’ils pensent de votre entreprise.”

Textio est intégré directement dans l’interface utilisateur sur LinkedIn. Les conseils – mots ou phrases surlignés et suggestions – aident les gens à s’orienter autour de l’inclusivité de ce qu’ils publient, comme le montre l’image ci-dessus.

“L’idée est que chaque fois que je publie maintenant sur LinkedIn ou que je commente la publication de quelqu’un d’autre sur LinkedIn, j’ai ce niveau de support et j’ai la possibilité de changer ce que j’écris avant de publier”, a déclaré Snyder. .

L’intégration était auparavant disponible avec LinkedIn Recruiter, offrant des conseils sur les messages privés et directs aux candidats potentiels. Textio peut désormais toucher un plus grand nombre d’utilisateurs.

Le PDG de Textio, Kieran Snyder. (Texte Photo)

L’élargissement de qui Textio espère atteindre et où n’a été souligné que par les problèmes liés à la justice sociale de l’année dernière ou plus. La startup de près de 7 ans se concentrait à l’origine principalement sur le processus d’embauche et de recrutement, ainsi que sur le langage utilisé dans les offres d’emploi. Et Snyder n’était pas sûr, lorsqu’il ciblait davantage de communications, en dehors du processus d’embauche strict, si les entreprises répondraient et soutiendraient leur discours DEI.

Elle a été agréablement surprise.

Les quatre derniers trimestres ont été quatre des six plus solides de l’histoire de la startup. L’entreprise a plus que rebondi des défis auxquels elle et de nombreuses entreprises ont été confrontées au début de la pandémie. Textio a commencé 2020 avec 293 clients dans son plus grand segment des entreprises commerciales et en compte aujourd’hui 676 et continue de croître.

“Ce fut définitivement une bonne année et je pense que cela n’aurait pas été le cas si nous n’avions pas intégré ce dont les gens avaient besoin pour sortir de la pandémie”, a déclaré Snyder. « Si nous étions restés là où nous étions il y a deux ans, je ne pense pas que nous aurions le même rebond. »

Textio a été fondée en 2014 par Snyder et Jensen Harris, après qu’ils aient travaillé auparavant sur des outils de productivité chez Microsoft. L’entreprise, qui a levé 41,5 millions de dollars, a licencié une grande partie de son équipe au début de la pandémie et est maintenant revenue à un peu moins de 100 employés.

Snyder, qui a été PDG de l’année aux . Awards 2021, a déclaré que Textio embauchait “pas mal de personnes en ce moment”, mais la startup n’a plus d’espace de bureau dédié au centre-ville de Seattle. Ils ont adopté un état d’esprit totalement distant, embauchant dans huit États différents, avec près de la moitié de ses embauches au cours des 12 derniers mois provenant de l’extérieur de l’État de Washington.

« Nous sommes un microcosme de ce que beaucoup d’organisations ont vécu, c’est-à-dire un défi dans la première partie de l’année, puis un rebond. L’accent mis sur l’équité et l’inclusion était important pour nous, également en interne, au cours de la dernière année », a déclaré Snyder, ajoutant que le recrutement à distance a fait des choses importantes pour la diversité et la représentation de Textio.

« Personnellement, je crois que c’est la prochaine vague de travail sur l’équité », a-t-elle déclaré. “Ce que nous examinons chez Textio, c’est comment réinvestir certains de ces coûts qui auraient été liés à l’espace physique dans notre équipe pour rendre la télécommande vraiment géniale.”