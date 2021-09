Teyana Taylor annonce la dernière tournée des pétales de rose avant sa retraite

Après avoir annoncé son intention de se retirer de la musique l’année dernière, Teyana Taylor offre à ses fans une dernière tournée.

Le chanteur s’est rendu sur Instagram mercredi pour annoncer The Last Rose Petal Tour, un adieu dans 12 villes qui débutera à San Francisco le 7 novembre. «Cependant, pour chaque au revoir, Dieu rapproche le prochain bonjour. Sortez et regardez-moi, laissez tout sur scène… Une dernière fois… Rien que pour vous & alors que mon dernier pétale de rose tombe, je dis adieu… »

Taylor a été calme cette année après avoir connu une formidable année 2020. En décembre de l’année dernière, Taylor a accueilli l’événement Billboard Women in Music 2020, où elle a célébré certaines des voix les plus importantes de l’industrie. La soirée était pleine d’invités surprises, de discours inspirants et de beaucoup de musique, avec des lauréats qui couvraient plusieurs générations et genres, dont Jessie Reyez, Dolly Parton et Jennifer Lopez.

« Les lauréats de ce soir nous ont aidés à regarder à travers les ténèbres et à trouver la lumière. Leur musique a inspiré nos soirées dansantes Zoom, ils ont utilisé leurs plateformes pour lutter contre une pandémie mondiale, pour lutter pour l’égalité et encourager les électeurs à faire entendre leur voix », a déclaré Taylor dans son discours d’ouverture. “Pendant que le monde était bloqué, ces femmes se levaient, faisant ce que les femmes font le mieux : se rendre au travail et se rendre à l’argent.”

Deux mois avant, Taylor a recruté Sir Elton John pour jouer du piano dans le visuel de son morceau, “Lose Each Other”.

L’émouvant “Lose Each Other”, qui sort du troisième LP acclamé de Taylor, L’album, raconte l’histoire d’un couple qui se sépare et imagine la vie l’un sans l’autre. Une séquence de danse magnifiquement chorégraphiée souligne les paroles déchirantes mais pleines d’espoir de la chanson. Comme la vidéo elle-même, l’apparence d’Elton est à la fois subtile et frappante.

“En tant que réalisatrice, je voulais que les images soient simples mais puissantes, c’est pourquoi j’ai choisi un fond tout blanc et des looks audacieux”, a expliqué Taylor, qui dirige la majorité de ses projets sous le surnom de “Spike Tee”. “Je voulais que mon public comprenne à quel point les épreuves de l’amour peuvent aussi être belles.”

