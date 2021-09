Teyana Taylor et Iman Shumpert vivent leurs rêves de bal de finissants

in

Nous avons l’amour au bal !

Teyana taylor a trouvé son Prom King en mari Aimant Shumpert et nous ne pouvons pas oublier à quel point leur bal de promo était royalement parfait deux décennies après leurs années de lycée. Les stars de We Got Love Teyana & Iman ont fait la fête comme si c’était autrefois dans un bal sur le thème du début des années 2000 organisé par Teyana elle-même dans cet aperçu de la finale de la première saison de ce soir.

Sous les yeux de ses parents, Teyana a descendu le grand escalier de l’entrée de sa maison unique à Atlanta, brillant comme le soleil dans une magnifique robe jaune découpée avec de longs gants assortis.

“Teyana est tout à fait prêt pour les années 1999-2000”, a déclaré Iman lorsqu’il a aperçu sa femme pour la première fois dans l’aperçu. Iman a même choisi de porter de grandes lunettes et un smoking doré assorti ! Il a adorablement donné à Teyana un corsage de fleurs violettes pour compléter l’ensemble de bal.

Le couple a filé dans une limousine sur le thème, arrivant plus tard au somptueux bal de promo avec sa fille Junie en remorque. “J’aurais certainement été un boughetto avec une touche”, a plaisanté Teyana, citant l’esthétique bougie-rencontre-ghetto pour la fête. “Ooh, c’est l’ambiance Boughetto que j’attendais.”