Teyana Taylor hospitalisée après l’arrêt du corps avant le concert

Teyana Taylor a passé une bonne partie de son week-end dans un lit d’hôpital attaché à des intraveineuses et sous la surveillance de médecins. L’interprète de « Wake Up Love » devait se produire au concert de Femme It Forward à Mashantucket, Connecticut. Avant le spectacle, elle a été forcée d’annuler, révélant sur Instagram que son « corps a cédé ». Elle a été transportée d’urgence aux urgences le samedi 27 novembre. Elle a posté une photo d’elle faisant clignoter un signe de paix depuis le lit d’hôpital, écrivant : » Mon équipe et moi avons tout essayé jusqu’à la toute dernière seconde pour me sortir de là stade, mais mon corps vient de lâcher, ce qui a commencé il y a quelques jours. FERMEZ. «

Taylor était clairement épuisée par un emploi du temps rigoureux, ajoutant: « Mon corps m’a en fait trahi, car ah salope essayait de monter sur cette scène. » L’interprète de 30 ans était déçue de manquer la performance, écrivant qu’elle était « vraiment attristé », notant que « Petunia ne manque aucun spectacle » et surtout pendant sa tournée d’adieu « The Last Rose Petal ». J’ai tout laissé sur scène pendant un mois d’affilée à 1000% », a-t-elle ajouté. « Je suis donc vraiment attristée de ne pas avoir pu faire la même chose pour vous hier soir. »

Elle a averti les autres de ne pas commettre les mêmes erreurs qu’elle et de prêter attention aux signes indiquant que son corps a besoin de repos. « écoutez votre corps » et « sache quand s’asseoir », a-t-elle dit, ajoutant, « ou il va certainement vous asseoir….. aux urgences… Le mien a assis mon cul aux urgences à coup sûr … mais j’ai depuis récupéré les liquides et les nutriments appropriés dans mon corps toute la nuit/le matin et je vais prendre les prochains jours de congé pour continuer à récupérer. »

Taylor a fait face à un autre problème de santé cet été en août lorsqu’elle a révélé qu’elle avait subi une intervention chirurgicale d’urgence pour retirer des grumeaux de ses seins. Elle a partagé le voyage sur sa série de téléréalité We Got Love Teyana & Iman. Après que son échantillon de tissu ait été envoyé en pathologie pour des tests, il a été révélé que tout était normal.

Alors que Taylor est en pause et en voie de guérison, son mari, l’ancien champion de la NBA Iman Shumpert, a récemment été couronné vainqueur de la saison 30 de Dancing With the Stars. Il est le premier ancien joueur de la NBA à remporter le ballon d’or tant convoité. Parmi les anciens joueurs de la NBA qui ont participé à l’émission figurent Kareem Abdul-Jabbar, Clyde Drexler, Lamar Odom, Metta World Peace, Charles Oakley, Derek Fisher et Rick Fox.