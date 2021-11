Teyana Taylor hospitalisée et annule le spectacle

Teyana Taylor est allée à l’hôpital ce week-end … parce qu’elle dit que son corps vient de s’effondrer.

Teyana a pris une photo d’elle-même dans un lit d’hôpital … disant aux fans du Connecticut qu’elle était désolée d’avoir annulé à la dernière minute et promettant une réparation à un moment donné dans le futur.

On ne sait pas ce qui s’est passé, mais Teyana a eu quelques mois difficiles. En août, elle a découvert des bosses dans ses seins et a subi une intervention chirurgicale d’urgence… heureusement, les médecins lui ont donné le feu vert.

En ce qui concerne la dernière frayeur, elle a déclaré: « … mon corps vient de lâcher, ce qui a commencé il y a quelques jours. FERMEZ, mon corps m’a réellement trahi parce qu’une salope essayait de s’en prendre à ce sage. »

Elle a poursuivi en mettant en garde: « Mais honnêtement, vous devez écouter votre corps et savoir quand vous asseoir, sinon il vous fera certainement asseoir. Aux urgences … j’ai depuis récupéré les liquides et les nutriments appropriés. mon corps toute la nuit/matin et prendra les prochains jours de congé pour continuer à récupérer. »

Teyana Taylor était comme si vous n’étiez pas tous finna Travis m’a écorché ! pic.twitter.com/BZC3cMIoJO – KRI (@thekripeck) 9 novembre 2021 @thekripeck

Teyana a fait la une plus tôt ce mois-ci après avoir arrêté son émission à la suite de la catastrophe d’Astroworld pour s’assurer que les spectateurs allaient bien.

Nous l’avons fait sortir à LAX et elle a dit que les artistes seuls ne peuvent pas être responsables de la sécurité de tout le monde dans la foule – en particulier lors de spectacles aussi grands que Travis – et qu’il appartient également au personnel et à la sécurité de la salle de garder les choses de devenir incontrôlable.