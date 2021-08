Teyana Taylor parle d’un rétablissement difficile après l’ablation de masses mammaires

in

Garder ses filles près de son cœur.

Teyana taylor a subi une intervention chirurgicale d’urgence à Miami après avoir trouvé des bosses dans ses seins lors des épisodes du 25 août de We Got Love Teyana & Iman. Son médecin, Dr Altman, a effectué une biopsie sur le tissu mammaire « dense » de Teyana et a envoyé les échantillons à la pathologie. Heureusement, tout était normal avec les seins de Teyana, malgré la procédure “compliquée”, selon le Dr Altman.

“Je veux juste que ce soit la dernière fois que je traverse ça”, a expliqué Teyana. “Le cancer traverse ma famille, donc c’est une chose effrayante à la fois pour moi et Aimant [Shumpert]. ”

Et, la première question de Teyana après l’opération concerne ses deux filles, Rue et Junie: “Quand pourrai-je à nouveau tenir mes bébés ?”

Étant donné que l’opération a été effectuée sur la poitrine et les aisselles de Teyana, le Dr Altman a encouragé Teyana à attendre six semaines jusqu’à ce qu’elle soulève ses enfants.

“C’est difficile, je suis vraiment dépassée parce que mes enfants me manquent tellement, Iman me manque tellement”, a déclaré Teyana dans un confessionnal lors de sa convalescence d’une semaine loin de sa famille.