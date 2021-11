Teyana Taylor soignée à l’hôpital après que son corps s’est « effondré »

Teyana taylor passé une nuit effrayante.

La chanteuse de « Wake Up Love » et la star de We Got Love devaient se produire au concert Femme It Forward à Mashantucket, Connecticut, mais a été forcée d’annuler lorsque son « corps a cédé » et elle a été transportée d’urgence aux urgences le samedi novembre. 27.

Taylor a partagé sur Instagram une image d’elle affichant un signe de paix depuis un lit d’hôpital, écrivant : « Mon équipe et moi avons tout essayé jusqu’à la toute dernière seconde pour me faire monter sur scène, mais mon corps a tout simplement cédé, ce qui en fait commencé il y a quelques jours. ARRÊTEZ. «

Elle a ajouté: « Mon corps est en fait discret trahi parce que moi, salope, j’essayais de monter sur cette scène. »

La jeune femme de 30 ans a déclaré qu’elle était « vraiment attristée » d’avoir dû annuler la représentation, car « Petunia ne manque pas de spectacles » et surtout pendant sa tournée d’adieu « The Last Rose Petal ».