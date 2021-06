Teyonah Parris des merveilles parle de pouvoir représenter le MCU

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

L’univers cinématographique Marvel est avec nous depuis plus d’une décennie maintenant et, au fil du temps, la franchise évolue de différentes manières. Bien sûr, la franchise offre au public de plus grandes histoires et plus de spectacle, mais les fans sont également sollicités depuis longtemps pour plus de représentation. Bien que cela ait pris un certain temps, il semble que le MCU évolue progressivement vers plus d’inclusivité. Cela inclut de faire venir de grands personnages comme Monica Rambeau, qui a d’abord été jouée par Akira Akbar dans Capitaine Marvel, puis par Teyonah Parris sur WandaVision. Maintenant, avant son retour dans Les merveilles, Parris discute de ce que c’est que d’aider à apporter une représentation à l’univers Marvel.