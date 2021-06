Teyonah Parris du capitaine Marvel 2 révèle les conseils qu’Anthony Mackie lui a donnés pour rejoindre le MCU

La star de WandaVision, Teyonah Parris, était un ajout bienvenu à l’univers cinématographique Marvel, donc son implication dans Captain Marvel 2 (ou The Marvels) a des fans qui attendent de voir la prochaine étape pour l’actrice. Mais faire partie du MCU a ses propres pressions. Heureusement, Parris a reçu un regain de confiance de The Falcon and the Winter Soldier’s Anthony Mackie, et l’actrice a révélé les conseils que sa collègue star de MCU lui avait donnés avant de rejoindre l’univers cinématographique en constante expansion.