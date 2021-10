Tezos envisage de dépasser 7,3 $ et de tester 7,5 $

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Tezos est haussière aujourd’hui. XTZ/USD a trouvé un support au-dessus de 6,8 $ La résistance la plus proche est d’environ 7,30 $.

Les révélations de Tether et la baisse des prix qu’elle a entraînée ont créé un contexte favorable à la hausse des prix de Tezos. En conséquence, nous prévoyons que XTZ/USD continuera d’augmenter et testera éventuellement la barre des 7,50 $.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global s’est principalement négocié dans le vert au cours des dernières 24 heures. Bitcoin a gagné 1,87%. Ethereum a gagné 5,33%, devenant le plus performant du graphique quotidien.

Mouvement des prix Tezos au cours des dernières 24 heures: Tezos rebondit du support de 6,75 $, se dirigeant vers 7,50 $ ensuite

Le prix du XTZ/USD a fluctué dans une fourchette de 6,94 $ à 7,16 $ sur le graphique journalier, suggérant une faible volatilité. Le volume des transactions a chuté de 41% et il y a actuellement environ 339 millions de dollars de paris, ce qui porte la capitalisation boursière à environ 6,22 milliards de dollars, ce qui la place à la 32e place.

Graphique XTZ/USD sur 4 heures : XTZ va-t-il continuer à monter ?

Sur le graphique d’analyse horaire des prix de Tezos, nous pouvons voir que le prix de Tezos a lentement augmenté au cours des dernières 24 heures alors que les taureaux visent ensuite à tester la résistance de 7,50 $.

Graphique XTZ/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le prix des Tezos est en baisse significative depuis plus d’une semaine. Après un début de mois extrêmement réussi, lorsque XTZ/USD a gagné plus de 65% du support de 5,50 $ à la résistance de 9 $, un nouveau plus haut swing a été établi.

Cependant, après une certaine consolidation en dessous du niveau de 9 $, un renversement est apparu, entraînant progressivement Tezos vers le bas. Jusqu’à présent, après avoir atteint plusieurs creux et sommets inférieurs, XTZ/USD a récupéré environ 25 % de ses pertes pour atteindre le niveau de 6,75 $.

Au cours des jours précédents, le prix de Tezos a augmenté progressivement alors que les taureaux cherchent à tester et à franchir 7,50 $ comme barrière. En conséquence, d’autres gains sont attendus. Cependant, plus tard cette semaine, nous pourrions assister à une autre baisse de la résistance.

Analyse des prix de Tezos : conclusion

La paire XTZ/USD est dans une tendance haussière au moment de la rédaction, et l’analyse des prix est haussière car une nouvelle hausse a été observée du jour au lendemain sans aucun signe de baisse. En conséquence, nous prévoyons que le XTZ/USD va encore augmenter et atteindre 7,50 $ ensuite.

