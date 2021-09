Tezos est baissier pour les prochaines 24 heures

in

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Tezos est baissière pour les prochaines 24 heures. Tezos a vu un rebond du support de 6 $ aujourd’hui. Une autre hausse est actuellement rejetée.

Le marché résiste à toute nouvelle progression dans la direction de 7,5 $, qui était un solide support en début de semaine. En conséquence, nous nous attendons à ce que XTZ/USD tente à nouveau de tester le support de 7,0 $ bientôt.

Mouvement des prix Tezos au cours des dernières 24 heures : Tezos rebondit sur les principaux niveaux de support

Après une récente baisse, le XTZ/USD est maintenant en hausse. La paire a augmenté de plus de 5% à un moment donné aujourd’hui, et après avoir testé la résistance à 6,19 $, elle est passée à 6,48 $ avant de retomber à la limite supérieure de sa fourchette quotidienne. Le volume des échanges a été assez faible ce matin ; au moment de la rédaction, il s’élève à 157 millions de dollars.

L’indicateur stochastique du graphique journalier est en hausse pour indiquer un retour de la dynamique haussière. Cependant, RSI n’a pas emboîté le pas, ce qui suggère que l’ascension de Tezos est peut-être déjà terminée. Cela signifie qu’une baisse vers la zone de 6,00 $ pourrait arriver très bientôt.

La SMA à 7 jours a formé un croisement baissier avec des hauts et des bas plus bas, confirmant le renversement de tendance actuel. XTZ/USD a brièvement touché 7,50 $ avant de chuter à nouveau en dessous de 7,0 $

Analyse des prix de Tezos Graphique en 4 heures : XTZ pour un autre test du support à 6 $ ?

Sur le graphique horaire, nous pouvons voir que le prix du Tezos n’a pas augmenté de manière significative aujourd’hui, suggérant une autre tendance baissière du jour au lendemain.

Graphique XTZ/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Ce mois-ci, le prix des Tezos a considérablement augmenté, avec le retour de la dynamique d’achat. Le 7 septembre, une nouvelle fourchette large haut-bas a été établie après avoir baissé à 4 $ la veille. Le prix a trouvé un support à 5,70 $ et a commencé à augmenter, atteignant un sommet hebdomadaire de 6,38 $ le 12 septembre. Le prix est ensuite retombé près de ses niveaux d’ouverture à 6,50 $; nous pouvons voir qu’il a testé ce niveau en tant que résistance et a maintenant baissé à nouveau vers la zone de support voisine entre 7 $ et 7,20 $.

Aujourd’hui, le prix de Tezo était tombé à un creux de 6,80 $ avant de recommencer à augmenter après avoir testé la zone de support cruciale entre 7 $ et 7,20 $ – où les acheteurs attendent de passer leurs commandes. XTZ/USD tentera probablement un autre rebond bientôt, à moins qu’il n’y ait une nouvelle baisse en dessous de 6 $.

Le 14 septembre, le XTZ/USD était en hausse de 100 % à 8 $. Cependant, le marché n’a pas continué à monter longtemps ; au lieu de cela, il s’est inversé dans les jours suivants.

Lundi, le prix Tezos a chuté de 25 %, 6 $ servant de support la veille. La paire XTZ/USD a connu une hausse ces derniers temps, avec un retour à la baisse au cours des dernières heures.

Analyse des prix de Tezos : conclusion

Pour aujourd’hui, les prévisions de prix de Tezos sont baissières. Une nouvelle baisse vers le niveau de support de 6,00 $ est possible ; si XTZ/USD tombe en dessous de cette marque, il continuera probablement à baisser. Un rebond de la région de 6,00 $ serait une opportunité d’achat à notre avis, mais l’histoire nous dit que la résistance à la limite supérieure de la fourchette quotidienne pourrait entraîner des retards (marqués par un cercle sur le graphique).

