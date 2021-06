Tezos est-il une bonne opportunité d’achat en juillet 2021 ?

Tezos XTZ / USD toujours sous pression ; Le prix de cette crypto-monnaie est passé de 8 405 $ à 2,12 $ depuis le 7 mai 2021, et le prix actuel est d’environ 2,60 $.

Analyse fondamentale : Tezos s’est associé à l’équipe de F1 Mclaren Racing

Tezos est une plate-forme open source pour les actifs et les applications, et les principales caractéristiques de cette plate-forme sont la sécurité des contrats intelligents, l’évolutivité à long terme et la participation ouverte. Tezos s’attaque aux principaux obstacles à l’adoption de la blockchain à ce jour et peut adopter de nouvelles innovations technologiques sans sacrifier le consensus de la communauté.

Tezos permet aux développeurs de mettre en œuvre des applications plus complexes, tout en devenant également beaucoup plus attrayant pour les applications DeFi en raison de coûts de gaz considérablement réduits.

Chez Tezos, toutes les parties prenantes peuvent participer aux mises à jour et aider à protéger le réseau. Les jetons Tezos ont le symbole XTZ et pour interagir avec cette blockchain, vous devez utiliser des jetons Tezos.

Tezos a connu une croissance considérable de son activité d’utilisateurs cette année, et il est important de dire que certaines estimations indiquent que les jetons Tezos pourraient détrôner Ethereum (ETH) en tant que principal concurrent de Bitcoin. Des dapps plus sophistiquées, des millions d’appels par contrat et de meilleurs outils accélèrent encore l’intérêt des utilisateurs et des développeurs.

En juin, Tezos a atteint plus d’un million d’appels par contrat, et ce nombre devrait augmenter dans les mois à venir. Selon les dernières nouvelles, Tezos s’est associé à l’équipe F1 Mclaren Racing, et l’association apportera le logo Tezos aux voitures Mclaren.

« Nous sommes ravis d’accueillir Tezos, la blockchain la plus avancée au monde, en tant que partenaire technique officiel. McLaren utilisera le réseau Tezos évolutif et économe en énergie pour créer une série de jetons non fongibles (NFT) en F1, INDYCAR et esports », a déclaré Lindsey Eckhouse, directrice des licences, du commerce électronique et des sports électroniques chez McLaren Racing.

Fondamentalement, Tezos a un grand potentiel ; La popularité de ce projet augmente dans le monde entier, mais il existe toujours un niveau d’incertitude. Techniquement, Tezos a prolongé sa correction par rapport aux sommets historiques supérieurs à 8,4 $, enregistrés le 7 mai, et le prix de cette crypto-monnaie pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours.

Analyse technique : les ours restent maîtres de l’évolution des prix

L’ensemble du marché des crypto-monnaies est mis sous pression par la chute du Bitcoin, et si vous décidez d’acheter cette crypto-monnaie en juillet 2021, vous devrez utiliser un ordre “stop-loss” car le risque est encore élevé.

Source des données : tradingview.com

Le niveau de support critique est de 2 $; 3 $ et 4 $ représentent des niveaux de résistance importants. Si le prix tombe en dessous de 2 $, ce serait un signal de “vente” ferme, et la voie est ouverte à 1,5 $ ou même en dessous.

En revanche, si le cours dépasse 3$, le prochain objectif de cours pourrait se situer autour de 4$.

résumé

Tezos est toujours sous pression, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour investir dans cette crypto-monnaie. Le niveau de support critique est à 2 $, et si le prix le dépasse, le prochain objectif pourrait être d’environ 1,5 $ ou moins.

Le poste Tezos est-il une bonne opportunité d’achat en juillet 2021 ? est apparu en premier sur Invezz.