Tezos se démarque sur le marché de la crypto grâce à ses bénéfices Où va-t-il ?

La positivité revient progressivement sur le marché de la cryptographie, et l’un de ceux qui en a le plus profité est Tezos (XTZ). Les autres pièces qui se sont démarquées ces dernières heures sont Shiba, Stacks et Terra.

Au moment d’écrire ces lignes, XTZ se négocie à 5,59 $, accumulant un gain de 0,73% au cours des dernières 24 heures. Avec une capitalisation boursière de 4,86 ​​milliards de dollars, il est classé 42e dans le classement CoinMarketCap.

Dernièrement, le réseau Tezos a gagné du terrain dans l’écosystème crypto, grâce à son attrait pour la frappe de jetons non fongibles (NFT), en raison de faibles coûts d’exploitation et d’une conception économe en énergie.

🖼️ @Tezos a acquis une renommée mondiale en tant que plate-forme de choix pour les artistes cherchant à créer des NFT en raison de sa conception écoénergétique, de sa communauté d’artistes passionnés et de ses faibles coûts de transaction. À @ArtBasel Miami Beach 2021, les artistes #Tezos et #NFT seront à l’honneur… pic.twitter.com/kiw6Qv0hyu – Tezos (@tezos) 9 novembre 2021

Le prix du XTZ a bénéficié dans les mois qui ont précédé le boom du NFT, cependant, au cours des dernières semaines, il a continué à chuter fortement. Mais est-il sur le point de retrouver sa tendance haussière ?Découvrez-le ci-dessous.

Analyse technique des crypto Tezos

Dans le graphique avec les bougies quotidiennes, nous voyons comment le prix s’est garé sur une zone de support assez pertinente, proche de 4,30 $.

Avec la pression acheteuse que nous avons vue hier, la résistance immédiate située à 5,11$ a été franchie, confirmant ainsi la validité d’un double fond qui nous parlait de la forte probabilité d’un changement de tendance.

Maintenant, les taureaux contrôlent à court terme, et il est fort probable qu’ils commenceront à faire des plus bas de plus en plus bas et continueront à faire monter le prix. Comme nous le verrons dans les prochains paragraphes, le nouvel élan peut être une très bonne nouvelle pour les détenteurs du crypto Tezos.

Analyse technique du graphique journalier de la crypto-monnaie Tezos. Source : TradingView.

Graphique hebdomadaire

À partir de cette période, nous voyons que les gains récents marqueront probablement le fond après une forte correction.

Le prix du XTZ était stationné dans une zone de plus bas qui a été rejetée à plusieurs reprises, et maintenant il est peut-être sur le point d’amorcer une nouvelle dynamique à moyen/long terme.

Quand on regarde vers la gauche, on voit que la tendance principale est clairement haussière.

Si un nouvel élan commence, ce qui est très probable, les crypto Tezos pourraient même chercher à établir de nouveaux sommets historiques dans un proche avenir.

