Tezos va lancer une gamme de produits de prêt et de performance

La plate-forme de blockchain décentralisée, Tezos (XTZ / USD), cherche à lancer un certain nombre de produits de performance et de prêt et à faire partie du secteur en pleine croissance de la finance décentralisée (DeFi). Pour ce faire, Tezos s’est associé à EQIFI, une plate-forme DeFi déjà établie qui prendra en charge l’écosystème Tezos lui-même.

EQIFI est connu pour avoir choisi Tezos pour sa gouvernance en chaîne, qui a déjà réussi à résister à l’épreuve du temps sans s’effondrer, ce qui s’est produit avec de nombreux autres projets jusqu’à présent. Tezos utilise également le mécanisme de consensus Proof-of-Stake (PoS), qui est beaucoup plus pratique et efficace que le PoW utilisé par Bitcoin (BTC / USD) et une variété de projets similaires.

En outre, Tezos a également un avantage sous la forme d’une communauté de développement formidable et inventive qui s’est avérée non seulement loyale mais également tout à fait capable. Ce partenariat permettra également à EQIFI de garantir le premier pont mondial transparent vers DeFi.

Que recevra EQIFI de l’association ?

Comme mentionné, la plateforme DeFi proposera des services de participation ainsi que des prêts/prêts à ses utilisateurs, ce qui sera également bénéfique pour EQIFI, comme l’a déclaré son président, Jason Blick. Il pense qu’EQIFI est en passe d’atteindre le sommet de l’industrie et qu’une offre de produits avec un leader de l’industrie comme Tezos sera un accord important pour EQIFI, lui offrant l’opportunité de consolider sa place dans DeFi.

EQIFI se porte déjà assez bien, car il est financé par EQIBank, l’une des principales banques agréées et réglementées au monde. Cependant, même si son financement provient d’une telle source, la plateforme elle-même est régie de manière décentralisée par les propriétaires du token EQX et non par une entité centralisée majeure.

Quant à Tezos, ce n’est pas leur première rencontre avec DeFi, car le projet a déjà enregistré des millions et des millions de transactions tout en offrant un support pour à peu près tout, de NFT et DAO à DeFi, des centaines de dApps, et plus encore. Maintenant, il ne fait que franchir une nouvelle étape pour offrir plus de services dans le but d’étendre et de sécuriser de nouvelles opportunités pour ses utilisateurs.

