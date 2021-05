Tezos voit sa capitalisation boursière grimper à plus de 1,5 milliard de dollars

17 avril 2020 18:30 & nbspUTC

Tezos (XTZ) a récemment augmenté de 5,6% pour atteindre 2,12 $ – à peine en deçà de sa valeur la plus remarquable vue jusqu’à présent en avril 2020. L’élan haussier de Tezos a rapidement observé que la monnaie numérique dépassait 2,15 $ avant aujourd’hui, avant de retomber légèrement à sa valeur actuelle. .

En raison de la pompe, Tezos a vu sa capitalisation boursière grimper à plus de 1,5 milliard de dollars, mais cela se situe actuellement à plus près de 1,49 milliard de dollars – malgré tout en hausse de 76 millions de dollars au cours des derniers jours.

Cette croissance continue se rapproche de l’augmentation du volume des échanges pour Tezos, la mesure des transactions XTZ ayant fortement augmenté entre le 16 et le 17 avril. Le volume quotidien des échanges se situe actuellement à seulement au nord de 210 millions de dollars – contre 167 millions de dollars la veille.

Tezos est maintenant en plein essor depuis plus d’un mois, où il a récupéré un nombre important des pertes constatées le 12 mars, le jour où l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que le coronavirus était une pandémie mondiale.

Au total, Tezos a augmenté de 83,8% du creux au sommet entre la mi-mars et aujourd’hui, passant d’un minimum de 1,17 $ à un maximum de 2,15 $ pendant cette période.

De manière générale, Tezos se distingue comme l’une des formes de monnaie numériques les plus performantes du mois le plus récent et a augmenté de 49% contre Tether (USDT), 14,3% contre Bitcoin (BTC) et 3,6% contre Ethereum (ETH) à cette époque. .

L’activité de valeur haussière de Tezos survient lorsque la plupart des différentes formes de monnaie numérique se détériorent ou rencontrent des ajouts mineurs. Tezos est actuellement la monnaie numérique la plus performante parmi les dix meilleures en termes de capitalisation boursière, masquant de fait les augmentations insignifiantes observées par Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Binance Coin (BNB) aujourd’hui – indépendamment du fait que Binance déclare des plans pour une blockchain radicalement nouvelle .

