Tezos (XTZ) accueille Ubisoft dans l’écosystème en tant que validateur d’entreprise

Le géant du jeu Ubisoft a annoncé un partenariat avec l’écosystème Tezos (XTZ), permettant à l’entreprise de devenir un nœud de boulanger ou de validateur d’entreprise Tezos.

La société a déclaré mardi lors de l’annonce du partenariat avec Nomadic Labs, soutenu par Tezos.

Explorer les opportunités de la technologie blockchain

En rejoignant le pool de validateurs, Ubisoft authentifiera et ajoutera des blocs de transaction au réseau.

Les boulangers distribueront également les récompenses obtenues lors de la validation des transactions aux portefeuilles qui ont délégué leur pari à Tezos.

Ubisoft affirme que la récente décision de devenir un validateur au sein de l’écosystème Tezos fait partie d’un objectif plus large d’explorer les opportunités offertes par les nouvelles technologies telles que la blockchain.

L’entreprise vient maintenant s’ajouter à une liste impressionnante de 277 boulangers participant déjà au réseau Tezos.

Le directeur de l’initiative Blockchain chez Ubisoft, Nicolas Pouard, a commenté la décision de l’entreprise de devenir validateur du réseau Tezos. Pouard a déclaré:

Ubisoft estime que la blockchain a le potentiel d’apporter de nouvelles possibilités aux joueurs et aux développeurs.

Il a ajouté que le partenariat permettra à l’entreprise de poursuivre son innovation avec l’écosystème blockchain qui révolutionne la technologie. Il a également affirmé que le projet adoptait une approche respectueuse de l’environnement en raison de son algorithme de consensus de preuve d’enjeu.

Ubisoft espère avoir plus de partenariats à l’avenir.

En ce qui concerne l’authentification des transactions, Ubisoft s’est associé à une autre entreprise dans le passé en plus de Tezos. Comme indiqué l’année dernière, Ubisoft s’est associé au réseau UOS en 2020 pour devenir un producteur de blocs avec la plate-forme.

À mesure que des développements dans la technologie de la blockchain et des jeux émergent, l’entreprise peut juger nécessaire d’avoir plus de relations avec d’autres entreprises à l’avenir. La société affirme que cela fait partie de son objectif de rester pertinent et hautement compétitif dans l’industrie.

Ubisoft est à l’origine de titres populaires tels que la série Tom Clancy, Prince of Persia et Assassin’s Creed.