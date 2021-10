Tezos ($XTZ) atteint un nouvel ATH après 35% de gains hebdomadaires, voici pourquoi il pourrait encore augmenter

Tezos ($XTZ), le sixième plus grand jeton Defi par capitalisation boursière a atteint un nouveau record absolu (ATH) de 9,18 $ alors qu’il étendait ses gains hebdomadaires à plus de 35%. Le jeton Defi a vu ses prix augmenter de 2 fois depuis fin septembre et la dynamique s’est poursuivie en octobre. Le jeton Defi a défié la tendance baissière du marché vers la fin du mois de septembre et vient d’héberger plusieurs autres jetons Defi, il a réalisé des gains à deux chiffres.

Source : TradingView

Une autre raison attribuée à la récente augmentation des jetons Defi est la récente interdiction de la cryptographie annoncée par la banque centrale chinoise. Le nouvel ensemble de directives de répression de la cryptographie serait le plus strict car il interdisait non seulement l’extraction et le commerce de cryptographie, mais avait également averti les échanges cryptographiques étrangers d’offrir des services en Chine, car toutes les transactions cryptographiques étaient jugées illégales. Des initiés chinois ont affirmé que de nombreux commerçants de crypto dans le pays se concentrent sur le marché Defi à la suite de l’interdiction. Conduisant ainsi à des gains à deux chiffres même lorsque le reste du marché se consolidait.

La flambée des prix de Tezos est attribuée à la récente mise à niveau du réseau qui a rendu le réseau beaucoup plus rapide et a également réduit le coût du gaz. Une autre raison haussière de la montée en flèche est l’augmentation du jalonnement sur le réseau où près de 78% de l’offre totale a été jalonnée jusqu’à présent, ainsi le nombre de jetons disponibles sur le marché continue de diminuer pour s’ajouter au facteur haussier.

Tezos ($XTZ) pour entrer en mode de découverte des prix ?

Après avoir publié un nouvel ATH au-dessus de 9 $, il n’y a pas beaucoup de résistance de prix à venir qui pourrait propulser le jeton Defi à entrer dans un mode de découverte de prix assez similaire à la plate-forme de jeu Play-to-Earn NFT Axie Infinity ($ AXS) et Solana ($ SOL) le mois dernier. Outre la découverte des prix, le $ XTZ est également sur le point de sortir d’une tendance haussière pluriannuelle par le haut, ce qui pourrait aider sa hausse de prix davantage.

Savez-vous ce qui se passe lorsqu’il brise une tendance haussière pluriannuelle par le haut ? #tezos $xtz #xtz pic.twitter.com/5ESYm6GVyM — Salaire Brut en Net (@brut_en_net) 4 octobre 2021

Tezos est parfaitement préparé pour un dernier trimestre haussier alors qu’il continue de casser les ATH et d’entrer en mode de découverte des prix.

