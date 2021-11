XTZ est la crypto-monnaie native de Tezos, qui est une plate-forme de contrat intelligent open source utilisée pour émettre de nouveaux actifs numériques et créer des applications décentralisées, ou dapps. XTZ alimente la plate-forme Tezos et permet aux détenteurs de participer au vote sur les propositions de protocole Tezos.

Prix ​​des Tezos

Tezos a levé l’équivalent de 232 millions de dollars en bitcoin et en ethereum lors de son offre initiale de pièces (ICO) en juillet 2017. À l’époque, la vente des jetons XTZ était la plus grande ICO à ce jour, levant plus de 10 fois les 20 millions de dollars initialement ciblés. .

Au lancement, environ 763 millions de XTZ ont été distribués, avec 79,59 % de l’offre initiale de XTZ allouée aux participants ICO. 10 % ont été alloués à la Fondation Tezos, 10 % sont allés à Dynamic Ledger Solutions, le développeur de la blockchain, et les 0,41 % restants sont allés aux premiers bailleurs de fonds. Les allocations de la Fondation Tezos et du DLS étaient soumises à une exigence d’acquisition de quatre ans, le calendrier d’acquisition commençant lorsque certaines étapes du projet sont atteintes.

XTZ a atteint son niveau record de 12,13 $ en décembre 2017, alors que de nombreuses autres crypto-monnaies connaissaient des pics de prix similaires. Mais contrairement à d’autres crypto-monnaies, XTZ n’est jamais revenu au-dessus de son plus haut niveau historique depuis lors. Le plus proche a été lorsque le prix du XTZ a grimpé à 9,13 $ en octobre 2021.

Comment fonctionne Tezos ?

La plate-forme Tezos est dirigée par l’équipe mari-femme d’Arthur et Kathleen Breitman. En août 2014, Arthur a publié la prise de position de Tezos sous le pseudonyme de L. M Goodman. Il publie le livre blanc Tezos un mois plus tard sous le même nom. Le document de position et le livre blanc ont tous deux souligné les lacunes de l’inflation minière et du système de gouvernance exclusif de Bitcoin. Le DLS de Kathleen Breitman a ensuite créé un modèle de gouvernance en chaîne pour Tezos qui permet aux détenteurs de déléguer leurs votes pour rendre le processus plus inclusif.

XTZ est un actif inflationniste avec un taux d’émission fixe. Le taux d’inflation annuel est fixé à un maximum de 5,51 %, mais le taux d’inflation réel peut varier. Le XTZ nouvellement émis contribuant à l’inflation est utilisé pour payer des récompenses en bloc aux « boulangers » et aux « endosseurs ».

Boulangers : Participants du réseau qui créent de nouveaux blocs. Endorsers : Participants du réseau qui valident les blocs créés par les boulangers.

Les boulangers gagnent 16 XTZ pour chaque bloc « cuit » dans le système. Les endosseurs sont sélectionnés au hasard pour vérifier le dernier bloc cuit et peuvent recevoir une récompense d’approbation pouvant aller jusqu’à deux XTZ par vérification. Le gonflage du XTZ peut également varier en raison des mécanismes de combustion du protocole Tezos. Le protocole Tezos « brûlera » ou supprimera XTZ chaque fois qu’un contrat intelligent de délégation (compte KT1) est créé ou lorsque les boulangers agissent de manière malveillante.

Tezos a été l’un des premiers à utiliser un mécanisme de consensus de preuve de participation (PoS) – un système qui devient de plus en plus populaire par rapport au mécanisme de preuve de travail (PoW) utilisé par la blockchain Bitcoin. Les détenteurs de XTZ peuvent engager leurs jetons en échange de la possibilité de valider des blocs, gagnant des récompenses pour le faire dans un processus connu sous le nom de « cuisson ». Les participants qui misent au moins 8 000 des jetons sur le réseau obtiennent des droits de vote, leur permettant de peser sur la gouvernance du projet. Contrairement aux plates-formes d’autres crypto-monnaies PoS traditionnelles, Tezos permet aux détenteurs de déléguer leur XTZ à des « boulangers », ce qui permet aux utilisateurs de participer à la gouvernance en chaîne sans les 8 000 jetons requis.

En plus de la gouvernance en chaîne, la plate-forme Tezos offre une fonctionnalité de contrat intelligent. Le modèle décentralisé de contrats intelligents sur Tezos permet aux développeurs de créer des contrats intelligents et de créer des dapps. De plus, la plate-forme améliore la sécurité des dapps grâce à des preuves mathématiques des dapps et des contrats intelligents à l’aide d’une vérification formelle. Ce processus empêche les dapps d’être censurés ou fermés par des tiers, et il peut également protéger les dapps des bogues ou d’autres failles de sécurité.

Événements clés et gestion

Tezos a été cofondé par les Breitman en août 2014 et a été lancé en septembre 2018. Avant de développer Tezos, Arthur Breitman était analyste quantitatif pour Morgan Stanley et Goldman Sachs et ingénieur de recherche pour Google X et Waymo, la voiture autonome de Google. unité. Kathleen Breitman avait auparavant travaillé comme associée principale en stratégie pour le consortium blockchain R3, et elle a fondé DLS, une entreprise qui développe des contrats intelligents.

En octobre 2020, le tribunal de district américain du district nord de Californie a émis un règlement de 25 millions de dollars pour un recours collectif lié à l’ICO 2017 de Tezos. La réclamation alléguait que Tezos s’était engagé dans une offre de titres non enregistrée. Le règlement couvrait toute menace future d’action en justice liée à l’ICO et a été distribué aux membres du groupe même à la lumière du lancement du réseau Tezos en septembre 2018.

À la suite de l’ICO Tezos en 2017, l’entrepreneur Johann Gevers a été nommé président de la Fondation Tezos nouvellement créée, qui sert d’organe de surveillance chargé d’assurer le succès et le développement à long terme de la plate-forme Tezos.