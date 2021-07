Tfue Mind a soufflé sur le nombre de téléspectateurs concurrentiels passés

.fue se souvient du nombre de personnes qui l’ont regardé jouer à des tournois Fortnite.

Ce n’est un secret pour personne que la compétition Fortnite Battle Royale était autrefois au sommet du monde en tant que spectacle le plus regardé à son apogée. Les premiers tournois saisonniers d’escarmouche offraient des millions de prix en argent, puis la Fortnite World Cup s’est accompagnée d’un prize pool historique de 30 millions de dollars US, le deuxième plus élevé de l’histoire de l’esport. L’intérêt général pour Fortnite a décliné au fil du temps, mais il reste encore relativement populaire, avec des dizaines de milliers de personnes se connectant pour regarder le tournoi saisonnier Fortnite Champion Series (FNCS).

Cependant, le nombre de téléspectateurs n’atteindra probablement jamais les niveaux des premiers éliminatoires de la Coupe du monde de Fortnite et des premières compétitions FNCS. Deux joueurs – Tyler « Ninja » Blevins et Turner « Tfue » Tenney – ont été les visages de Fortnite pendant un certain temps. Ce dernier s’est adressé à Twitter en réponse à un graphique de données impressionnant, montrant à quel point son audience était élevée pendant les jours de compétition de pointe de Fortnite, et a réagi sous le choc.

L’audience concurrentielle de Tfue sur Fortnite

Les POV du tournoi Fortnite les plus regardés de tous les temps par Peak Viewers 📺📈 pic.twitter.com/wOG6qPH96t – Données concurrentielles Fortnite (@FNCompData) 23 juillet 2021

Tfue est peut-être l’un des joueurs Fortnite les plus influents de tous les temps. Bien qu’il soit depuis passé à d’autres jeux, il appartient sans aucun doute au mont Rushmore de Fortnite Battle Royale. Le compte Twitter toujours perspicace @FNCompData a publié un graphique, montrant les 40 POV de tournoi Fortnite les plus regardés. Non seulement Tfue occupe les quatre premières places, mais il possède également un incroyable 26 des 40 positions. La statistique est astronomique, compte tenu de la chaleur de Fortnite en 2018 et 2019. Tout le monde s’est impliqué dans l’engouement, mais Tfue s’est imposé comme une superstar du streaming au sommet de sa popularité.

Qualifications pour la Coupe du monde de Fortnite

C’EST SAUVAGE https://t.co/E5YfWLSYn4 – Tfue (@TTfue) 23 juillet 2021

Les cinq premiers résultats ne sont pas particulièrement surprenants. L’audience de Tfue a atteint des niveaux insondables lors des qualifications pour la Coupe du monde de Fortnite, où il a tenté de rejoindre la liste exclusive des joueurs pour atteindre les finales en solo et en duo. Tfue a culminé à plus de 289 000 téléspectateurs lors de la semaine 8 des qualifications. Lui et son partenaire de longue date Dennis “Cloakzy” Lepore ont failli assurer leur place, mais n’ont finalement pas réussi à atteindre cet objectif, terminant 22e.

Ce même scénario s’est déroulé deux semaines auparavant au cours de la semaine 6 alors que Tfue et Cloakzy espéraient frapper leur billet. Tfue a attiré plus de 235 000 téléspectateurs au plus fort du stream, mais l’ancien duo FaZe Clan a échoué lors de sa troisième tentative de qualification. Le numéro trois sur la liste appartient à la même catégorie que le voyage de Tfue et Cloakzy vers la Coupe du monde. Leur deuxième essai s’est soldé par une sixième place, ce qui leur a malheureusement laissé quatre points de retard. Pourtant, les fans ont écouté cette histoire intrigante au cours de plusieurs semaines et c’était l’une des images les plus excitantes que Fortnite ait à offrir.

Ninja au numéro cinq, Solary, Mongraal et Benjyfishy tous présents dans le Top 40

Alors que Tfue domine la liste sans aucun doute, d’autres noms importants sont également présents. Le rival juré de Tfue, Ninja, est arrivé à la cinquième place avec environ 215 000 téléspectateurs lors de l’escarmouche d’été 2018, un événement qu’il a terminé 14e. Ninja était au sommet du monde à cette époque en tant que streamer le plus reconnaissable et avait un immense talent à part entière. Il apparaît quelques fois de plus sur la liste, mais la carrière compétitive constante de Tfue lui a donné l’avantage.

Les streamers européens Solary, Kyle “Mongraal” Jackson et Benjy “Benjyfishy” Fish se sont également retrouvés dans le top 40. L’organisation française d’esports Solary abritait des talents d’élite à l’époque. Et Mongraal et Benjy sont deux icônes européennes de Fortnite. Il est intéressant de noter qu’aucun de ces événements ne s’est produit au-delà de Fortnite Chapter 2 – Season 5; qui est tombé au bas de la liste. La grande majorité comprend la Coupe du monde de Fortnite et avant, avec une partie de la saison X, du chapitre 2 – Saison 2 et du chapitre 2 – Saison 4 mélangés pour faire bonne mesure.

À tout le moins, ce graphique montre à quel point Fornite était incroyablement populaire depuis le lancement jusqu’à la saison X. Tfue, Ninja, Mongraal et bien d’autres mettaient des heures et des heures dans le jeu, et c’était un moment formidable pour en être témoin. Le paysage de Fortnite est très différent de nos jours. Bien que cela reste un jeu de premier plan sur Twitch, les créateurs bien connus se sont concentrés ailleurs. Pourtant, c’était une période historique pour les jeux et le streaming, et le graphique de données fourni par FNCompData montre l’impact que Fortnite a eu sur les jeux occasionnels et compétitifs.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

Image vedette : Jeux épiques