Thaisa confirme son départ du Real Madrid Femenino

Il n’y a pas de temps pour se reposer. Le football international bat son plein et le Real Madrid Femenino renouvelle ses talents et dit au revoir aux joueurs à un rythme vertigineux. Il y a quelques minutes à peine, la milieu de terrain centrale brésilienne Thaisa Moreno a annoncé son départ de l’équipe sur Instagram.

thaisamoreno

Son message traduit se lit comme suit :

2 années très intenses avec de nombreux hauts et bas mais le moment est venu de poursuivre de nouveaux rêves, chercher à évoluer dans d’autres horizons. Tout [the] succès dans le monde à mes ex-partenaires dans cette nouvelle étape parmi les grands d’Europe. Je soutiendrai que ce projet continue à atteindre ses objectifs et que dans un avenir très proche, il puisse figurer parmi les meilleures équipes du monde. Merci. Hala Madrid

Thaisa était l’une des premières signatures étrangères de Madrid en 2019/20 et a aidé à maintenir à flot une équipe de Tacón beaucoup plus médiocre avant le succès de cette saison. Cependant, son rôle a considérablement reculé avec les arrivées de Maite Oroz et Teresa Abelleira et une blessure grave, et le transfert supposé de Claudia Zornoza a probablement contribué à sa sortie.

Elle n’aura pas l’occasion de découvrir l’hymne de l’UWCL dans le kit tout blanc, mais les partisans originaux de l’équipe seront à jamais reconnaissants pour ses contributions initiales, qui ont contribué à jeter les bases du succès que le Real Madrid espère atteindre.