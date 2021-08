“Thalaivii” de Kangana Ranaut sortira sur les écrans le 10 septembre; consultez la toute nouvelle affiche du film ici!

Dans le film Thalaiva, l’actrice sera vue dans divers avatars en tant que défunt ministre en chef du Tamil Nadu J. Jayalalithaa (Photo : Instagram/ Kangana Ranaut)

Thalaïvie : Le film le plus attendu – le biopic de Jayalalithaa avec la star de Kangana Ranaut, Thalaivii, est sur le point de sortir enfin. La date de sortie du film a été retardée en raison de la deuxième vague de covid. Les réalisateurs du film ont partagé une toute nouvelle affiche lundi tout en annonçant la date de sortie du film ‘Thalaivii’ qui sortira en salles le 10 septembre de cette année.

La reine de Bollywood Kangana Ranaut a également partagé la nouvelle avec ses fans sur ses réseaux sociaux. Partageant la nouvelle affiche du film sur l’application de partage de photos Instagram, Kangana a écrit que l’histoire de cette personnalité emblématique ne devrait être vue que sur grand écran. La publication a jusqu’à présent recueilli 1 96 443 likes suivis de 1 632 commentaires en une journée.

L’actrice a récemment partagé les photos célébrant Raksha Bandhan lors du tournage de son prochain film Tejas. Elle a posté une photo il y a trois jours portant l’uniforme de l’armée de l’air pour le premier jour de son tournage.

Dans le film Thalaiva, l’acteur sera vu dans divers avatars en tant que défunt ministre en chef du Tamil Nadu J. Jayalalithaa. Le film met également en vedette l’acteur Arvind Swami qui sera considéré comme l’ancien ministre en chef du Tamil Nadu CM MG Ramachandran (MGR). Des acteurs tels que Bhagyashree, Nassar et Madhu, entre autres, seront également vus dans des rôles de premier plan.

À propos de J. Jayalalithaa

Kangana Ranaut joue le rôle de Jayalalithaa qui était une politicienne et une actrice qui est devenue six fois le ministre en chef du Tamil Nadu. Jayalalithaa a fait sa marque en politique et avant son passage en politique, elle était une actrice bien connue qui s’est catapultée en politique après avoir remporté les élections, en tant que ministre en chef du Tamil Nadu. Elle est restée au pouvoir en tant que CM pendant plus de quatorze ans entre 1991 et 2016. Elle était également apparue dans 140 films – tamoul, télougou et kannada entre 1961 et 1980.

