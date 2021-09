Thalaivii obtient le pouce de Thalaivar; Voici comment Rajinikanth a réagi à la star de Kangana Ranaut

Thalaivii a reçu un compliment réconfortant de l’acteur vétéran.

Thalaivi de Kangana Ranaut a fait ses débuts en salles et a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques. Après avoir reçu les éloges des vétérans de l’industrie, Rajnikanth, alias le Thalaivar de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde, a regardé le film lors d’une projection privée spéciale. Le buzz de l’industrie suggère que la superstar de 70 ans a été très impressionnée par le film et a appelé le réalisateur AL Vijay pour le féliciter.

Thalaivi a reçu un compliment réconfortant de l’acteur vétéran. Selon les sources de l’industrie, la superstar était assez satisfaite du traitement du sujet puisqu’il comprenait d’éminentes personnalités publiques comme Jayalalitha, MGR et son exécution.

Outre Kangana Ranaut, le film met également en vedette Arvind Swamy dans le rôle de MGR. Alors que Vijay a dirigé le film, le scénario a été écrit par KV Vijayendra Prasad. Thalaivii raconte l’histoire d’une jeune fille de 16 ans qui entre dans le cinéma tamoul pour devenir une superstar et quitter l’industrie du glamour pour entrer en politique et devenir ministre en chef de l’État et changer le visage du Tamil Nadu avec ses réalisations révolutionnaires.

Thalaivii est sorti en salles la semaine dernière et a coïncidé avec les vacances de Ganesh Chaturthi. Le film a reçu des réactions mitigées. Les performances de Kangana et de MGR ont reçu de nombreux éloges.

Selon le critique de cinéma et analyste d’affaires Taran Adarsh ​​Thalaivii est l’un des biopics les plus puissants à sortir dans le cinéma hindi. Le film est soutenu par des émotions fortes et un drame élevé. L’acteur Kangana Ranaut et Arvind Swami ont réussi leur rôle dans le film et méritent un prix pour cela. Il a également appelé le film, le meilleur acte de carrière de Kangana. En ce qui concerne le réalisateur, a déclaré Adarsh, Vijay a magnifiquement capturé l’époque avec précision.

L’actrice s’était déjà tournée vers les histoires Instagram après la projection du film. Selon l’actrice de “Padma Shri”, ce film est le “meilleur film de sa carrière”. Le film devait sortir en avril lui-même mais a été reporté plus tard en raison de la deuxième vague de COVID.

